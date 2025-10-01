IND A vs AUS A: बारिश नहीं हुई तो दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मुकाबला
कानपुर में बारिश के कारण मैच में रुकावट आई। बीसीसीआई के निर्देश पर यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और मैदान कर्मियों ने आउटफील्ड से पानी हटाने का काम किया। सुपर शॉपर से पानी हटाया गया और अंपायरों ने आउटफील्ड को संतोषजनक पाया। अगर बारिश नहीं हुई तो दोपहर 130 बजे से मैच शुरू होने की संभावना है। दर्शकों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
जागरण संवाददाता, कानपुर। मंगलवार को दिनभर भी बारिश के कारण मैच नहीं हो पाने के चलते बीसीसीआई के निर्देश पर देर रात से ही उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी 100 से ज्यादा मैदान कर्मियों के साथ आउटफील्ड के ऊपर जमा पानी को हटाने में जुट गए थे।
नतीजन, सुबह हुई हल्की वर्षा के पानी को सुपर शॉपर के जरिए कवर से हटा लिया गया है। सुबह 9:15 बजे मैच रेफरी कर्नल संजय वर्मा और फील्ड अंपायर के निरीक्षण में आउटफील्ड संतोषजनक मिली। स्टेडियम में सभी कवर्स हटाए जा रहे हैं।
अब अगर फिर से वर्षा नहीं हुई तो दोपहर 1:30 बजे से मैच की शुरुआत की जाएगी। अभ्यास के रूप में होने वाले इस मुकाबले में दर्शकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
पहले मैच का टिकट खरीदने वाले दर्शन ग्रीन पार्क के टिकट काउंटर पर आज से 3 और 5 अक्टूबर को होने वाले वनडे मैच के लिए टिकट एक्सचेंज कर सकेंगे।
