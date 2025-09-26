श्मशान घाट पर मुर्दा फूंकने को लेकर भिड़ गए लोग, लड़-झगड़कर थाने पहुंचे… फिर इस फैसले पर बनी बात

जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ के सिद्धनाथ घाट में गुरुवार सुबह उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब शवों का अंतिम संस्कार कराने के विवाद में दो पक्ष भिड़ गए।

दोनों पक्ष को लोग थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे। मामले में पुलिस ने दोनों को अपना-अपना पारंपरिक करने की बात समझा बुझाकर मामला शांत कराया।

यह है पूरा मामला

जाजमऊ स्थित मोक्षधाम (मुर्दाघाट) में करीब एक माह से अंतिम कराने को लेकर दो गुटों में तनातनी चल रही है, गुरुवार सुबह इस बाद को लेकर आमने सामने आ गए। फिर बात बढ़ी को मारपीट तक जा पहुंची।

इसके बाद डोम समाज के लोग जाजमऊ थाने पहुंचे। वहीं, पीछे से पंडा समाज के लोग भी थाने जा पहुंचे। इस दौरान एक पक्ष ने अंतिम संस्कार क्रिया से मुर्दो को फूंकने के अपने अधिकार को छीनने के प्रयास का आरोप लगाया।