हाईवे पर कंटेनर और डंपर में भिड़ंत, कंटेनर चालक की मौत और खलासी घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी के किसान नगर नायरा पेट्रोल पंप के पास हाइवे पर कानपुर की तरफ से जा रहा कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर विपरीत दिशा से आ रहे डंफर से टकरा गया।हादसे में हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर निवासी 40 वर्षीय कंटेनर चालक सुबोध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि खलासी बुरी तरफ से घायल हो गया।

वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जबकि मौके से डंफर चालक फरार हो गया। किसान नगर स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पास हाइवे पर बुधवार को कानपुर की तरफ से जा रहा कंटेनर अचानक अनियंत्रित हो गया। रफ्तार तेज होने की वजह से कंटेनर डिवाइडर पर चढ़ कर विपरीत दिशा में पहुंच गया। तभी सामने से आ रहे डंफर से कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई।

चालक साइड कंटेनर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।हादसे में कंटेनर चालक की दर्दनाक मौत हो गई।जबकि खलासी बुरी तरह से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल खलासी को तुरंत इलाज के लिए सीएचसी भेजा जहां से उसे गंभीर अवस्था के चलते एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया। जबकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा गया है।

हालांकि इस दौरान डंफर चालक मौके से फरार हो गया। मृत कंटेनर चालक की पहचान हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर निवासी 40 वर्षीय सुबोध के रूप में हुई है।अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि हादसे में घायल खलासी की अस्पताल भेज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।यातायात व्यवस्था दुरुस्त करा दी गई है।