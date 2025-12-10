Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    30 की उम्र में 15 जैसा जज्बा दिला रहा पदक, राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारी कर रहीं पावर लिफ्टर तनु शुक्ला

    By Ankush Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    कानपुर की तनु शुक्ला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं। लखीमपुर खीरी में स्टेट पावर लिफ्टिंग में तीन स्वर्ण पदक जीते। अब वे हरिद्वार में होने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अंकुश शुक्ल, कानपुर। बाजुओं का दम दिखाकर 30 की उम्र में 15 सा जज्बा दिखाकर शहर की तनु शुक्ला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारी कर रही हैं।

    लखीमपुर खीरी में हुई स्टेट पावर लिफ्टिंग में एक के बाद एक तीन स्वर्ण पदक जीतने वाली तनु अब 18 से 21 जनवरी हरिद्वार में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में उप्र की टीम से खेलेंगी। वे देशभर के प्रतिभागियों के बीच 49 किग्रा भार वर्ग में बाजुओं का दम दिखाएंगी। इसके लिए वे हर दिन जिम में कड़ी तैयारी कर रही हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कल्याणपुर आवास विकास निवासी सुधा शुक्ला की 30 वर्षीय बेटी तनु शुक्ला बतौर स्ट्रेंथ कोच लोगों को फिटनेस के लिए जागरूक कर रही हैं। दूसरों को फिटनेस का गुरुमंत्र देने वाली तनु ने वर्ष 2025 में पावर लिफ्टिंग खेल से नाता जोड़ा और देखते-देखते पहले जिला फिर स्टेट में स्वर्णिम छाप छोड़कर अब नेशनल चैंपियनशिप की ओर कदम बढ़ा दिया है।

    तनु ने बताया कि कुछ शारीरिक समस्याओं के कारण फिटनेस के प्रति खुद जागरूक हुईं। इस दौरान मां सुधा और बड़ी बहन ईला तिवारी ने प्रेरित किया और खेल से जुड़ने की सलाह दी। पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के राहुल शुक्ला व मनीष मिश्रा के संपर्क में आकर खुद को तैयार किया। अब स्ट्रेंथ कोच के रूप में युवा खिलाड़ियों को तैयार करने के साथ अपनी तैयारी भी दुरुस्त कर रही हूं।

    उपलब्धियां-

    • लखीमपुर खीरी में हुए स्टेट पावर लिफ्टिंग में तीन स्वर्ण पदक झटके।
    • स्टेट स्वैक्ड बेंच डेडलिफ्ट वर्ग के 52 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।
    • ओवर आल डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस वर्ग में स्वर्णिम छाप छोड़ी।
    • कानपुर में हुए जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता।