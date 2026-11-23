जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवा ने शहर में सर्दी का असर बढ़ा दिया है। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा की ठंडक लोगों को परेशान करने लगी है। सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ रही है। सोमवार को दिन और रात के तापमान में दो डिग्री की गिरावट दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिन व रात के तापमान में क्रमिक गिरावट देखने को मिलेगा। उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी हवा के चलते ठंड का असर और बढ़ेगा।



मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि हवा की गति छह से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहने से दिन में धूप हल्की गर्माहट देगी, लेकिन ठंडी हवा के कारण सुबह और शाम सर्दी का एहसास अधिक होगा। सुबह हल्की धुंध या कोहरा भी छा सकता है।