कानपुर बना 'यूपी का शिमला'! पारा 3.2 डिग्री तक पहुंचा; सीजन की सबसे सर्द रात ने तोड़ा रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर - पश्चिमी हवा के चलने से बीती रात में तापमान धड़ाम हो गया। न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री गिरकर 3.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। प्रदेश में भी सबसे सर्द रात कानपुर की रही है।

इससे पहले वर्ष 2013 में चार जनवरी को रात का पारा 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो चुका है।तापमान में आई इस बड़ी कमी की वजह पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और वहां से आई सर्द हवा रही है।

शनिवार को हवा की गति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। दिन में धूप निकलने के बाद अधिकतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि हुई है। अगले दो दिनों के दौरान शीतलहर का असर बना रहेगा। रात का मौसम बर्फीला होने के बावजूद रविवार का दिन शीत दिवस होने से रह गया। इसकी वजह दिन के तापमान में एक डिग्री वृद्धि है। शहर में अधिकतम तापमान 17.4 दर्ज किया गया जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की वजह से सर्दी का असर बढ़ गया है। इसका कारण पश्चिमी भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद पहाड़ों पर हुई बर्फबारी है।

इससे पहाड़ी इलाकों से सर्द एवं शुष्क उत्तरी-पश्चिमी यानी पछुआ हवा आ रही है। आगामी 24-48 घण्टों के दौरान तापमान में थोड़ी और गिरावट आने के आसार हैं। दिन में 15-20 किमी प्रति घंटा की तेज ठण्डी हवा चल सकती है।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम केंद्र में शनिवार को न्यूनतम पारा 10.6 डिग्री था जबकि रविवार को यह 3.2 डिग्री दर्ज हुआ है। रविवार को हवा की गति भी धीमी होकर 4.3 किमी प्रति घंटा के औसत पर पहुंच गई जबकि शनिवार को इसकी गति 7.8 किमी रही थी।

कानपुर में अधिकतम तापमान दिन में निकली धूप के कारण एक डिग्री बढ़ा है जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि फिलहाल 10 जनवरी तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सात जनवरी तक बेहद घना कोहरा रहेगा।