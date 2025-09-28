Language
    कानपुर एलएलआर अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी के रास्ते में बदलाव, सिर्फ एंबुलेंस की इंट्री

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:20 PM (IST)

    कानपुर के एलएलआर अस्पताल में 24 घंटे पैथोलाजी के ध्वस्तीकरण के चलते इमरजेंसी और ओपीडी के रास्तों में बदलाव किया गया है। अब इमरजेंसी में जाने के लिए मेडिसिन आईसीयू का रास्ता इस्तेमाल हो रहा है और ओपीडी के लिए मैटरनिटी ब्लॉक से गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।

    लाला लाजपत राय चिकित्सालय की इमरजेंसी के सामने की गई बैरिकेडिंग। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। एलएलआर अस्पताल की इमरजेंसी के सामने 24 घंटे पैथोलाजी के स्थान पर बनने वाले पैथोलाजी ब्लाक का काम चल रहा है। इसके चलते ओपीडी और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के रास्ते में बदलाव किया गया है। अब इमरजेंसी में जाने के लिए मरीज मेडिसिन आइसीयू के रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि रेड जोन वाला गेट भी आकस्मिक मरीजों के लिए खोला गया है। जहां पर सिर्फ एंबुलेंस के मरीजों को ही प्रवेश की इंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही ओपीडी ब्लाक में जाने के लिए मरीज और तीमारदार मैटरनिटी ब्लाक के रास्ते से जा रहे हैं।

    जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला ने बताया कि पैथोलाजी ब्लाक के लिए ध्वस्तीकरण का कार्य इमरजेंसी के सामने चल रहा है। इसके चलते ओपीडी और इमरजेंसी तक जाने वाले मरीजों के मार्ग में बदलाव किया गया है। इमरजेंसी जाने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग वाहनों को रोका जा रहा है। जबकि मैटरनिटी ब्लाक के रास्ते मरीज और तीमारदार ओपीडी ब्लाक तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में मेडिसिन आइसीयू के गेट को आकस्मिक गेट की तरह प्रयोग किया जा रहा है। जहां पर स्ट्रेचर और वार्ड ब्वाय 24 घंटे तैनात रहेंगे। इमरजेंसी का रेड जोन और अन्य सेवाएं पूर्व की भांति संचालित रहेंगी।

    जानें 29 सितंबर की ओपीडी

    (सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक।)

    • मेडिसिन विभाग : डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा।
    • सर्जरी विभाग : डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर।
    • हड्डी रोग विभाग : डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया और डा. श्रीकांत।
    • मनोरोग विभाग : डा. धनंजय चौधरी।
    • नाक, कान और गला रोग विभाग : डा. एसके कनौजिया।
    • त्वचा रोग विभाग : डा. डीपी शिवहरे।
    • बाल रोग विभाग : डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता।
    • दंत रोग विभाग : डा. पंकज श्रीवास्तव।
    • नेत्र रोग विभाग : डा. परवेज खान।

    सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक : जीएसवीएसएस पीजीआइ

    • न्यूरोलाजी विभाग : डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका।
    • न्यूरो सर्जरी विभाग : डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. पंकज वर्मा, डा. आंचल दत्ता।
    • गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग : डा. ध्रुव ठाकुर।
    • इंडोक्राइनोलाजी विभाग : डा. रिचा गिरि।
    • यूरोलाजी विभाग : डा. राकेश गुप्ता।
    • नेफ्रोलाजी विभाग : डा. समीर गोविल।
    • पेन मेडिसिन विभाग : डा. चंद्रशेखर।

    उर्सुला अस्पताल

    • फिजिशियन : डा. आरके कटियार, डा. गौतम जैन, डा. प्रीति मेहता और डा. अशोक कुमार।
    • चेस्ट फिजिशियन : डा. अरविंद अवस्थी, डा. एसपी जौहरी।
    • कार्डियोलाजिस्ट : डा. केसी भारद्वाज।
    • सर्जन : डा. प्रशांत मिश्रा।
    • ईएनटी : डा. राजेश वर्मा।
    • नेत्र रोग विभाग : डा. अजय कुमार।
    • आर्थोपेडिक : डा. आशीष मिश्रा।
    • बाल रोग : डा. जीएन द्विवेदी।
    • त्वचा रोग : डा. रत्नेश प्रभाकर।

    हृदय रोग संस्थान :

    • कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग : डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला।
    • कार्डियक सर्जरी विभाग : डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़।

    मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय :

    चेस्ट रोग विशेषज्ञ : डा. लक्ष्मी।