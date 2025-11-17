कानपुर के पशुपति नगर इलाके में दिनदहाड़े वारदात, घर के बाहर धूप ले रही वृद्धा को थप्पड़ मार लूट ले गए चेन
कानपुर के नौबस्ता इलाके में दिनदहाड़े एक 76 वर्षीय वृद्धा के साथ लूट की घटना हुई। बाइक सवार बदमाशों ने घर के बाहर धूप सेंक रही महिला को थप्पड़ मारकर उसकी चेन छीन ली। महिला के शोर मचाने पर जब तक परिजन बाहर आए, लुटेरे फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर। नौबस्ता में घर के बाहर धूप ले रही 76 वर्षीय वृद्धा से दिनदहाड़े लूट हो गई। बाइक से आए लुटेरे वृद्धा को थप्पड़ मारकर गले से चेन तोड़ ले गए। वह शोर मचाते हुए पीछे दौड़ी, लेकिन जब तक परिवार वाले आवाज सुनकर घर के बाहर निकले, लुटेरे फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। लुटेरों की तलाश में लगी पुलिस आसपास के सीसी कैमरे खंगाल रही है।
पशुपति नगर निवासी त्रिमोहन लाल वर्मा सराफ है। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे उनकी पत्नी शिवकली घर के बाहर दरवाजे पर बैठकर धूप ले रही थी। उनके मुताबिक उसी दौरान बाइक से दो लोग आए। उनमें से एक स्टार्ट बाइक लिए दूर खड़ा रहा, जबकि दूसरा उनके पास आकर कुछ बड़बड़ाने लगा। उन्होंने पूछा क्या कह रहे हो और यहां क्यों खड़े हो। इतना कहते ही उसने पहले एक थप्पड़ उन्हें जड़ दिया। वह जब तक कुछ समझ पाती लुटेरे ने गले से चेन तोड़ ली और बाइक की ओर दौड़ लगा दी।
उन्होंने मदद के लिए शोर मचाया, लेकिन जब तक घर के लाेग बाहर निकले। लुटेरे आर्यावर्त इंटर कालेज की ओर भाग निकले। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि वृद्धा के साथ चेन लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लुटेरों की तलाश में सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द लुटेरों की गिरफ्तारी की जाएगी।
