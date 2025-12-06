कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर अभ्यर्थियों का उमड़ा सैलाब, एसी कोच में कब्जा, जीआरपी-आरपीएफ ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, कानपुर। सहायक अध्यापक परीक्षा छूटने के बाद सेंट्रल स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वे ट्रेनों में कब्जा कर बैठने लगे। इस दौरान परीक्षार्थियों व यात्रियों के बीच कई बार नोकझोंक हुई। जीआरपी व आरपीएफ ने स्थिति संभाली। सिपाही प्लेटफार्मों पर आने वाले ट्रेनों के सामने खड़े हो गए। लाउडस्पीकर पर घोषणा कर भीड़ को धक्का-मुक्की न करने तथा अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई।



सहायक अध्यापक परीक्षा देने के लिए की जिलों से परीक्षार्थी आए थे। दो पालियों में हुई परीक्षा के बाद बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों का रुख सेंट्रल स्टेशन की तरफ हो गया। सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्मों पर शाम को परीक्षार्थियों की भीड़ दिखाई दी। वे ट्रेनों के जनरल कोच से लेकर एसी तक में बैठने के लिए प्रयास करते रहे। इस दौरान उनकी ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के साथ मुहांचाही हुई। ट्रेन में चढ़ने को लेकर धक्का मुक्की भी होती रही। आरपीएफ व जीआरपी ने व्यवस्था संभाली। परीक्षार्थियों को जगह के अनुसार ट्रेनों में भेजा गया।