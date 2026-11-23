जागरण संवाददाता, कानपुर। रिश्वत से जुड़े मामले में सीबीआइ (केंद्रीय जांच ब्यूरो) द्वारा पकड़े जाने के बाद आरोपित वंदना सिन्हा को छावनी परिषद (कैंट बोर्ड) के मुख्य अधिशासी अधिकारी ने निलंबित किया है। जबकि अकाउंट सेक्शन में कार्यरत संविदा कर्मचारी ओमकार यादव की सेवा समाप्त कर दी गई है। ये कार्यवाही दोनों आरोपितों के जेल जाने के बाद 48 घंटे बाद की गई है। वर्तमान में दोनों आरोपित जेल में हैं।

स्वजन ने जमानत कराने के लिए पैरवी तेज कर दी है। सोमवार को कैंट बोर्ड की ओर से दोनों आरोपितों पर नियमानुसार कार्यवाही आदेश जारी होने की पुष्टि की गई। वहीं, सीबीआइ अब ओमकार के रिश्तेदार जो कार्यालय में तैनात हैं, उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है।

वर्ष 2016 में फेथफुलगंज निवासी रूपलाल (70) सफाई नायक पद से सेवानिवृत्त हुए। कार्यालय के अनुसार, उनके एरियर सहित अन्य वित्तीय भुगतान की राशि करीब पांच लाख रुपये मिलनी थी, जिसे अकाउंट सेक्शन ने रोक रखा था। रूपलाल ने उच्च न्यायालय में केस किया और वहां से उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद कैंट बोर्ड ने करीब तीन लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया और एक लाख 14 हजार रुपये के करीब फिर भी रोक लिए।