Kanpur Mandi Bhav: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें, 23 नवंबर के कानपुर मंडी के ताजा भाव
कानपुर के थोक गल्ला, किराना और सराफा बाजार में सोमवार को कारोबार सामान्य रहा, जिसमें प्रमुख जिंसों के थोक भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गेहूं, दलहन और दालों के भाव स्थिर रहे, जबकि सरसों तेल और कीमती धातुओं में मजबूती दर्ज की गई।
HighLights
गेहूं के भाव स्थिर, दलहन और दालों में उतार-चढ़ाव नहीं।
सरसों कोल्हू तेल और देशी घी के भाव मजबूत बने रहे।
कानपुर में चांदी ₹1,57,000/किग्रा, सोना ₹1,28,500/10 ग्राम।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सोमवार को शहर के थोक गल्ला, किराना और सराफा बाजार में कारोबार सामान्य गति से चलता रहा। खुले बाजार में प्रमुख जिंसों के थोक भावों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला मंडी में गेहूं की आवक और मांग संतुलित रहने से गेहूं दड़ा 2800 से 2850 रुपये और गेहूं फार्म 3000 से 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। वहीं दलहन और दालों के भाव में भी विशेष उतार-चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया, जहां चना 7100-7200 रुपये और अरहर फूल दाल 14500-14600 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी।
खाद्य तेलों की बात करें तो सरसों कोल्हू तेल 22400-22500 रुपये प्रति क्विंटल पर मजबूत बना रहा, जबकि देशी घी में खुर्जा 75000-75500 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर, कानपुर सराफा बाजार में कीमती धातुओं की चमक बरकरार रही। सोमवार को 999 टंच चांदी 1,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,28,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर दर्ज किया गया। नीचे दी गई तालिका में सभी प्रमुख वस्तुओं के विस्तृत थोक भाव देखें।
कानपुर मंडी एवं सराफा थोक भाव (सोमवार)
|जिंस / वस्तु
|थोक भाव (₹ में)
|
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2800 - 2850
|गेहूं आर.आर. 21
|2900 - 2950
|गेहूं फार्म
|3000 - 3100
|जौ
|2900 - 3000
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100 - 3000
|बाजरा
|2300 - 2400
|मकाई
|2300 - 2400
|
दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|7100 - 7200
|अरहर
|6900 - 7000
|मसूर
|5800 - 6000
|मटर
|4300 - 4400
|उड़द हरा
|8800 - 9600
|उड़द काला
|7000 - 8600
|मूंग
|7500 - 8000
|
दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|14500 - 14600
|अरहर स्पेशल
|11200 - 11300
|चना दाल
|8800 - 8900
|मटर दाल
|5550 - 5650
|मसूर मलका
|6950 - 7000
|मसूर दाल
|7100 - 7150
|उड़द दाल
|8500 - 13500
|उड़द धोवा
|10000 - 12000
|मूंग दाल
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|8500 - 10000
|
चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|10500 - 11000
|सेला
|3000 - 4000
|बासमती 2 नं.
|7000 - 8000
|
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1710 - 1810
|मैदा
|1610 - 1660
|सूजी
|1700 - 1730
|
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|8400 - 8500
|अलसी
|6900 - 7000
|अण्डी
|5100 - 5200
|तिल्ली
|10000 - 15200
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|12000 - 13000
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11800 - 13500
|सेहुंआ
|5000 - 5500
|
तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|22400 - 22500
|अलसी
|19400 - 19500
|अण्डी
|18400 - 18500
|
खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3500 - 3550
|अलसी
|6800 - 7000
|अण्डी
|1400 - 1450
|
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2000 - 1995
|मयूर
|2000 - 1995
|
गुड़ व शक्कर (प्रति क्विंटल)
|गुड़ मंगलोर लड्डू
|5200 - 5250
|गुड़ देशी भेली
|5550 - 5650
|शक्कर दाना एम.30
|6100 - 6200
|
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|75000 - 75500
|औरैय्या
|72000 - 73000
|माधौगढ़
|72000 - 73000
|
बारदाना व सुतली
|3 वी.एस.
|5200 - 6500
|हरा पट्टा
|7000 - 7200
|बीटी
|8600 - 8800
|एटी
|-
|सुतली 72 इंच (प्रति क्वि.)
|17000 - 17500
|
कानपुर सराफा बाजार
|चांदी कच्ची (प्रति किग्रा)
|-
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा)
|157000
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|1800 - 1900
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|128500
|सोना रवा (प्रति 10 ग्राम)
|-
|गिन्नी (प्रति नग)
|95600 - 96100