गल्ला (प्रति क्विंटल)

गेहूं दड़ा 2800 - 2850

गेहूं आर.आर. 21 2900 - 2950

गेहूं फार्म 3000 - 3100

जौ 2900 - 3000

बेझर -

ज्वार 2100 - 3000

बाजरा 2300 - 2400

मकाई 2300 - 2400

दलहन (प्रति क्विंटल)

चना 7100 - 7200

अरहर 6900 - 7000

मसूर 5800 - 6000

मटर 4300 - 4400

उड़द हरा 8800 - 9600

उड़द काला 7000 - 8600

मूंग 7500 - 8000

दाल (प्रति क्विंटल)

अरहर फूल 14500 - 14600

अरहर स्पेशल 11200 - 11300

चना दाल 8800 - 8900

मटर दाल 5550 - 5650

मसूर मलका 6950 - 7000

मसूर दाल 7100 - 7150

उड़द दाल 8500 - 13500

उड़द धोवा 10000 - 12000

मूंग दाल 7800 - 9200

मूंग धोवा 8500 - 10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल अरवा 2800 - 4000

बासमती 1 नं. 10500 - 11000

सेला 3000 - 4000

बासमती 2 नं. 7000 - 8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

आटा 1710 - 1810

मैदा 1610 - 1660

सूजी 1700 - 1730

तिलहन (प्रति क्विंटल)

लाही 8400 - 8500

अलसी 6900 - 7000

अण्डी 5100 - 5200

तिल्ली 10000 - 15200

मूंगफली दाना (शिवपुरी) 12000 - 13000

मूंगफली दाना (बटाली) 11800 - 13500

सेहुंआ 5000 - 5500

तेल (प्रति क्विंटल)

सरसों कोल्हू 22400 - 22500

अलसी 19400 - 19500

अण्डी 18400 - 18500

खली (प्रति क्विंटल)

सरसों 3500 - 3550

अलसी 6800 - 7000

अण्डी 1400 - 1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

बावर्ची 2000 - 1995

मयूर 2000 - 1995

गुड़ व शक्कर (प्रति क्विंटल)

गुड़ मंगलोर लड्डू 5200 - 5250

गुड़ देशी भेली 5550 - 5650

शक्कर दाना एम.30 6100 - 6200

देशी घी (प्रति क्विंटल)

खुर्जा 75000 - 75500

औरैय्या 72000 - 73000

माधौगढ़ 72000 - 73000

बारदाना व सुतली

3 वी.एस. 5200 - 6500

हरा पट्टा 7000 - 7200

बीटी 8600 - 8800

एटी -

सुतली 72 इंच (प्रति क्वि.) 17000 - 17500

कानपुर सराफा बाजार

चांदी कच्ची (प्रति किग्रा) -

चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) 157000

चांदी सिक्का (प्रति नग) 1800 - 1900

सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 128500

सोना रवा (प्रति 10 ग्राम) -