    कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना, कारोबारी ने सात बार नस काटने के बाद फंदा लगा दी जान

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    कानपुर में एक कारोबारी ने नस काटने के बाद फंदा लगा आत्महत्या कर ली। मरने से पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक भावुक पत्र लिखा। घटना ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा में साझेदार की धोखाधड़ी से परेशान होकर एक युवक ने दो पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर मफलर से फंदा लगा आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पूर्व उसने सात बार अपने हाथ की नस काटी थी। एलएलआर अस्पताल से स्टाफ नर्स पत्नी जब घर पहुंची तो दूसरी मंजिल पर पति का शव देखकर पत्नी ने शोर मचाया। सुसाइड नोट में युवक ने खुद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशंसक बताते हुए लिखा कि माननीय योगी जी बेहद न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, मेरे परिवार को परेशान न करते हुए बच्चों का ख्याल रखा जाए। मेरी मौत का जिम्मेदार साझेदार दिव्येंद्र सचान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बर्रा विश्व बैंक डी ब्लाक निवासी 46 वर्षीय ओमेंद्र सिंह दामोदर नगर निवासी दिव्येंद्र सचान के साथ करीब छह सालों से सोलर पैनल रूफटाप फिटिंग का व्यापार करते थे। परिवार में मां रामवती, पत्नी अंजना, दो बेटे मांडव्य और मार्तंड्य हैं। अंजना एलएलआर अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत है।

     

    नोएडा की मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत छोटे भाई उदय सिंह ने बताया कि पिछले करीब एक साल से बिजनेस पार्टनर दिव्येंद्र बड़े भाई के साथ धोखाधड़ी कर रहा था। जिसकी जानकारी होने पर छोटे भाई का दिव्येंद्र से विवाद हो गया था, जिसके बाद से ओमेंद्र काफी तनाव में रहते थे। उदय सिंह ने बताया कि सोमवार शाम मां रामवती और भतीजे मार्तंड्य और मांडव्य घर की पहली मंजिल में थे, जिसके बाद छोटे भाई ने दूसरी मंजिल स्थित कमरे में पंखे से मफलर से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

     

    रात करीब नौ बजे भाभी अंजना घर पहुंची तो कमरे में उनका शव लटकता मिला। छोटे भाई के हाथ की कलाई में सात बार चाकू से वार किया गया था, जिससे खून निकल रहा था। स्वजन की जानकारी पर बर्रा पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। जिस पर कमरे से दो पेज का सुसाइड नोट, खून से सना चाकू बरामद हुआ।

     

    बर्रा थाना प्रभारी रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर बिजनेस पार्टनर के घर दबिश दी गई थी, लेकिन वह फरार हो गया। स्वजन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।