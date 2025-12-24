कानपुर के बीएसएफ जवान का हृदय गति रुकने से निधन, शव गांव पहुंचने पर स्वजन हुए बेहाल

संवाद सहयोगी, बिल्हौर। अरौल के बहरामपुर गांव निवासी बीएसएफ में हवलदार का रविवार की रात ड्यूटी के समय हृदय गति रूकने से निधन हो गया। बुधवार सुबह साथी जवान शव गांव लेकर पहुंचे तो स्वजन में कोहराम मच गया। घर पर कुछ देर रोकने के बाद गांव के पास स्थित गंगा तट पर जवान का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

अरौल के बहरामपुर गांव निवासी 52 वर्षीय विनोद कुमार पाल पुत्र सुघर सिंह पाल सीमा सुरक्षा बल में हवलदार के पद पर वर्तमान में अमृतसर में कार्यरत थे और वर्तमान में परिवार के साथ कल्याणपुर के मिर्जापुर में रहते थे। परिवार में पत्नी मीरा पाल, बेटा मयंक उर्फ शंटी, बेटी गीतांशी, मां पार्वती और छोटा भाई प्रमोद पाल हैं।

बड़े भाई मनोज पाल भी बीएसएफ में हैं और वर्तमान में सीओ के पद पर मणिपुर में तैनात हैं। भतीजे रजनीश पाल ने बताया कि रविवार देर रात लगभग एक बजे साथी जवानों ने बेटे मयंक को फोन कर चाचा विनोद की हृदय गति रूकने से मौत होने की जानकारी दी। जवान की मौत से स्वजन बेहाल हो गए। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार सुबह साथी जवान सेना की गाड़ी से शव गांव लेकर पहुंचे तो स्वजन व ग्रामीणों ने तिरंगे झंडे के साथ भारत माता की जय के नारे लगाते हुए शव यात्रा निकाली। जवान का शव देख स्वजन बेहाल हो गए। घर पर कुछ देर रोकने के बाद शव गांव के पास गंगा तट ले जाया गया। जहां सैनिक सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान साथी सैनिक स्वजन व ग्रामीण मौजूद रहे।