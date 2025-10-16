कानपुर में मुआवजे के पैसों को लेकर हुआ विवाद, बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली

संवाद सहयोगी जागरण, कानपुर। बिठूर थाना क्षेत्र के बनी गांव में बुधवार देर रात बड़े भाई ने छोटे भाई को 315 बोर के तमंचे से गोली मार दी।गोली लगने से घायल छोटे भाई को बिठूर पुलिस और स्वजनों ने जिला अस्पताल में भर्तीकराया।पुलिस के मुताबिक आरोपी बड़े बेटे को अपनी मर्जी से शादी करने पर पिता ने परिवार से बेदखल कर दिया था और जमीन के मुआवजे के पैसों का विवाद है पुलिस को जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है।

बिठूर थाना क्षेत्र के बनी निवासी रामचंद्र तिवारी उर्फ सत्तारे के चार बेटे हैं।रामचंद्र अपनी पत्नी व छोटे बेटे 25 वर्षीय टोनी तिवारी के साथ कल्याणपुर में किराए पर रहते है।टोनी गांव में ट्रैक्टर चलाने का काम करने के साथ खेती भी करता है।बुधवार को टोनी काम से गांव आया था।

रात करीब 11:30 बजे टोनी तिवारी मोहल्ले के जगदीश पासी के घर के पास से गुजर रहा था तभी बड़े भाई शिवम ने तमंचा निकाला और टोनी पर फायर झोक दिया और भाग निकला। गोली दाहिने कंधे और गर्दन के बीच लगने से घायल टोनी को बिठूर पुलिस ने हैलेट में भर्ती कराया। जहां उसका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है।