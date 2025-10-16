बहू की प्रताड़ना से परेशान मूकबधिर दंपती ने लगाई पुलिस से गुहार, छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर निवासी बुजुर्ग मूकबधिर दंपती ने बुधवार को बहू पर रुपयों की मांगकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। बहू उनके साथ ही परिवार के नौ लोगों के खिलाफ एक माह में दो मुकदमे दर्ज करा चुकी है।

एक मुकदमे में मारपीट और धमकी और दूसरे मुकदमे में छेड़छाड़, अश्लील वीडियो बनाने, प्रताड़ित करने और मारपीट कर सामान बाहर फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल, रावतपुर पुलिस को मामले की जांच सौंपी गई है। रावतपुर निवासी बुजुर्ग सेवानिवृत्त प्रतिरक्षाकर्मी हैं। परिवार में तीन बेटे और तीन बेटियां है, जिनमें सबसे छोटे बेटे को छोड़कर सभी की शादी हो चुकी है। उन्होंने पुलिस आयुक्त कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके बड़े बेटे ने 13 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था।

कुछ समय से वह दुबई में नौकरी कर रहा है। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद से ही उनकी बहू लगातार रुपयों की मांग करने लगी। दो बार में वह 6.50 लाख रुपये दे चुके हैं। इसके बाद उन्होंने मना कर दिया।

पिछले साल सितंबर में बहू ने घर में लगा सीसी कैमरा तोड़ दिया, जिसकी रिकार्डिंग उनके पास है। फिर उसने 10 लाख रुपये मांगे और न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। बहू ने 28 अगस्त 2025 को उनके छोटे बेटे, बेटी और दामाद समेत छह लोगों पर मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज करा दिया।

बुजुर्ग के छोटे बेटे ने बताया कि इस पर भी पिता ने पैसे नहीं दिए तो माता-पिता समेत नौ लोगों के खिलाफ कमरे में घुसकर छेड़छाड़, अश्लील वीडियो बनाने, मारपीट, घर से सामान बाहर फेंकने और धमकी के आरोप में दूसरा मुकदमा लिख गया। वह खुद ही अपना सामान लेकर रिक्शे से गई थी। ये सीसी कैमरे में कैद है।