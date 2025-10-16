Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहू की प्रताड़ना से परेशान मूकबधिर दंपती ने लगाई पुलिस से गुहार, छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप

    By Atul Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:49 AM (IST)

    कानपुर के रावतपुर में मूकबधिर दंपती ने बहू पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बहू रुपयों की मांग कर उन्हें प्रताड़ित कर रही है और परिवार के नौ सदस्यों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। दंपती ने पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है और मामले की जांच की जा रही है। बहू पर मारपीट, छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रावतपुर निवासी बुजुर्ग मूकबधिर दंपती ने बुधवार को बहू पर रुपयों की मांगकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। बहू उनके साथ ही परिवार के नौ लोगों के खिलाफ एक माह में दो मुकदमे दर्ज करा चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक मुकदमे में मारपीट और धमकी और दूसरे मुकदमे में छेड़छाड़, अश्लील वीडियो बनाने, प्रताड़ित करने और मारपीट कर सामान बाहर फेंकने का आरोप लगाया है। फिलहाल, रावतपुर पुलिस को मामले की जांच सौंपी गई है।

    रावतपुर निवासी बुजुर्ग सेवानिवृत्त प्रतिरक्षाकर्मी हैं। परिवार में तीन बेटे और तीन बेटियां है, जिनमें सबसे छोटे बेटे को छोड़कर सभी की शादी हो चुकी है। उन्होंने पुलिस आयुक्त कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके बड़े बेटे ने 13 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था।

    कुछ समय से वह दुबई में नौकरी कर रहा है। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद से ही उनकी बहू लगातार रुपयों की मांग करने लगी। दो बार में वह 6.50 लाख रुपये दे चुके हैं। इसके बाद उन्होंने मना कर दिया।

    पिछले साल सितंबर में बहू ने घर में लगा सीसी कैमरा तोड़ दिया, जिसकी रिकार्डिंग उनके पास है। फिर उसने 10 लाख रुपये मांगे और न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। बहू ने 28 अगस्त 2025 को उनके छोटे बेटे, बेटी और दामाद समेत छह लोगों पर मारपीट और धमकाने का मुकदमा दर्ज करा दिया।

    बुजुर्ग के छोटे बेटे ने बताया कि इस पर भी पिता ने पैसे नहीं दिए तो माता-पिता समेत नौ लोगों के खिलाफ कमरे में घुसकर छेड़छाड़, अश्लील वीडियो बनाने, मारपीट, घर से सामान बाहर फेंकने और धमकी के आरोप में दूसरा मुकदमा लिख गया। वह खुद ही अपना सामान लेकर रिक्शे से गई थी। ये सीसी कैमरे में कैद है।

    मुकदमा वापस लेने के एवज में रुपयों की मांग कर रही है। मामले की जांच रावतपुर पुलिस को दी गई है। अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।