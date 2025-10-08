Breaking: कानपुर के मेस्टन रोड में जबरदस्त विस्फोट, पटाखों के अवैध भंडारण में धमाके से कई घायल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में जबरदस्त धमाका हुआ है। कानपुर के सबसे व्यस्त रहने वाले बाजार मेस्टन रोड में धमाका हुआ। धमाका पटाखों के अवैध भंडारण में बताया जा रहा है। इससे कई लोगों के घायलों की सूचना है।

मेस्टन रोड पर बुधवार की देर शाम जबरदस्त विस्फोट हो गया। विस्फोट की जद में आने से चार से पांच लोग घायल हुए हैं। भीड़-भाड़ वाले इस इलाके में दीपावली से एक महीने पहले बड़ी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण होता है। हालांकि पुलिस का दावा है कि विस्फोट सड़क किनारे खड़ी एक स्कूटी में हुआ है। फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है। वहीं अब तक उर्सुला अस्पताल दो घायल पहुंचे हैं, जिनकी हालत बेहद खराब है।