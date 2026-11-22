जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर शहर के नवाबगंज में शाम छह बजते ही सायरन गूंजने लगे। देखते ही देखते बिजली गुल हो गई। हर तरफ ब्लैक आउट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कालेज, नवाबगंज में मौजूद एक हजार से अधिक लोगों ने युद्ध जैसे हालात का अहसास किया। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से आयोजित यह ब्लैकआउट माकड्रिल थी।

अभ्यास के दौरान एयर रेड (हवाई हमला) की चेतावनी देने वाला सायरन करीब दो मिनट तक बजाया गया। इसके साथ ही ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। जो जहां था, वहीं जमीन पर पेट के बल और सिर पर हाथ रखकर लेट गया। करीब 10 मिनट तक बिजली बंद रखकर आपात स्थिति में नागरिकों के हौसले और विभागीय तैयारियों को परखा गया।

इस दौरान लोगों को बताया गया कि हवाई हमले या किसी आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एयर स्ट्राइक के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियों का अभ्यास कराया गया। हमले में घायलों सुरक्षित बाहर निकालने, आग लगने से झुलसे लोगों को बचाने और बिल्डिंग में धुआं भरने से दम घुटने की स्थिति में फंसी छात्रा को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रदर्शन किया गया।

नवाबगंज क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कालेज में ही सिर्फ ब्लैक आउट जैसा नजारा दिखा, जबकि सड़क पर रोशनी की कहीं कोई कमी नहीं दिखी। तेज रफ्तार वाहनों की लाइटें हो या दुकानों की। वहीं दूसरी ओर साहब लोगों का मंच दूधिया रोशनी से चकाचौंध था। बड़े-बड़े हाइलोजन की रोशनी के बीच मंच से लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले साहब लोग कुछ देर के लिए मंच की लाइट बंद करना मुनासिब नहीं समझा।

अभ्यास में पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत टीमों ने हिस्सा लिया। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने भी अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर प्रभारी सहायक उपनियंत्रक विमलेश कुमार यादव, राजीव सिंह, आशीष कुमार बाजपेई, मुकेश कुमार, प्रवीण वर्मा, योगेंद्र कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे।

यह हुआ लाइट बुझते ही सायरन बजते ही कई बार बम के धमाके हुए। लोग जमीन पर लेटकर शांत हो गए। कोई मूवमेंट नहीं किया और इंतजार करते रहे परिस्थितियों के सही होने का। कुछ देर बाद ही लाइटें जलने लगी और हवाई हमले के 10 मिनट के अंदर ही दो एंबुलेंस आ गईं। इस दौरान नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्य भी घायल को बचाने में घायल हो गए। उन्होंने दिखाया कि चोट लगने के बाद पांव को किस तरह रखना है कि ज्यादा दिक्कत न हो और चोट बढ़े नहीं।