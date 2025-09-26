Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पति और बच्चों के साथ बाइक पर मायके जा रही महिला का मंगलसूत्र तोड़ा, बैग छीनने की कोशिश

    By Sarvesh Pandey Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 11:56 AM (IST)

    बिधनू में हरबसपुर गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला का मंगलसूत्र झपट लिया। महिला अपने पति और बच्चों के साथ जा रही थी जब यह घटना हुई। बैग छीनने की कोशिश में बाइक गिरने से महिला और बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पति संग बाइक से जा रही महिला का मंगलसूत्र तोड़ा। जागरण

    संवाद सहयोगी, बिधनू । हरबसपुर गांव किशनपुर मोड़ के पास गुरुवार रात पति व बच्चों संग जा रही महिला का बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर मंगलसूत्र तोड़ लिया। बैग छीनने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से दंपती दो मासूम बच्चों समेत हाईवे पर गिर गए। महिला व बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद बदमाश रामगंगा नहर की ओर भाग निकले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काकादेव के गीतानगर नगर निवासी 26 वर्षीय रोशनी ने बताया कि वह गुरुवार रात पति चंदन संग दो बेटों वंश व अंश को लेकर बाइक से कठारा गांव स्थित मायके जा रही थी। हरबसपुर गांव किशनपुर मोड़ के पास सामने से विपरीत दिशा पर आए बाइक सवार दो बदमाशों ने बाइक पर पीछे बैठी रोशनी के गले से झपट्टा मारकर मंगलसूत्र तोड़ लिया।

    बैग छीनने का भी किया प्रयास

    बदमाशों ने उनका बैग छीनने का प्रयास किया। दंपती बाइक अनियंत्रित होने से बच्चों समेत हाईवे पर गिर गए। रोशनी और दोनों बच्चों के सिर पर चोट आईं। राहगीरों ने घायलों को सीएचसी पहुंचाकर पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस ने घायल महिला व बच्चों का उपचार कराने के बाद पूछताछ की। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर बदमाशों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।