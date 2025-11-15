Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूल आने–जाने के दौरान छात्रा से छेड़छाड़, शिकायत करने पर घर में घुस बेटी को खींचा, बचाव में आए पिता का सिर फोड़ा

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:12 PM (IST)

    कानपुर के कर्नलगंज में दो भाइयों द्वारा एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शिकायत करने पर आरोपियों ने छात्रा के पिता को घर में घुसकर पीटा और उनका सिर फोड़ दिया। पुलिस इसे पारिवारिक विवाद बता रही है, जबकि पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दो भाइयों की दबंगई की शिकायत दी गई। उन्होंने न सिर्फ छात्रा को स्कूल जाते समय छेड़ा बल्कि शिकायत पर घर में घुसकर हंगामा किया। उसे खींचने का भी प्रयास किया। जब पिता ने इसका विरोध किया तो उनके सिर पर राड मारकर घायल कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    कर्नलगंज में आए दिन छेड़छाड़ कर रहे दो भाइयाें ने शनिवार को छात्रा के पिता को फोन कर धमकाते हुए उसके साथ दुष्कर्म करने की धमकी दी। आरोपित भाइयों ने घर में घुसकर पिता को पीटकर राड मारकर उनका सिर फोड़ दिया। स्वजन ने घायल पिता को उर्सुला अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि पुलिस घटना को पारिवारिक विवाद बता रही है।

     

    पड़ोस में रहते हैं दोनों युवक

    कर्नलगंज क्षेत्र में रहने वाली महिला ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले दो भाई अक्सर उनकी बेटी स्कूल आने–जाने के दौरान बेटी से छेड़छाड़ कर छींटाकशी करते थे। पीड़िता की मां ने बताया कि दोनों भाइयों की हरकतों से तंग आकर उन्होंने शुक्रवार शाम आरोपित युवकों के स्वजन से इसकी शिकायत की तो उन्होंने धमकाकर भगा दिया।

     

    छात्रा की मां ने स्वजन से की थी शिकायत

    छात्रा की मां ने बताया कि शनिवार सुबह आरोपितों ने फोन कर बेटी से दुष्कर्म करने और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दी। इसके कुछ देर बाद ही दोनों शोहदे उनके घर में घुस आए और उनकी बेटी को खींचने लगे।

     

    पारिवारिक विवाद बताया गया

    शोर सुनकर दाैड़े पिता ने विरोध किया तो आरोपितों ने राड मारकर उनका सिर फोड़ दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए स्वजन ने उन्हें उर्सुला अस्पताल में भर्ती कराया। कर्नलगंज थाना प्रभारी विनीत कुमार चौधरी ने बताया कि पारिवारिक विवाद का मामला है तहरीर मिली है पीड़ित परिवार के द्वारा लगाए आरोपों की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।