कानपुर में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सेंध, महिला अभ्यर्थी कपड़े में मोबाइल फोन से नकल करती पकड़ी

जागरण संवाददाता, कानपुर। खालसा गर्ल्स इंटर कालेज हरजिंदर नगर में रविवार सुबह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में महिला अभ्यर्थी मोबाइल फोन से नकल करते पकड़ी गई। वह कपड़ों में मोबाइल फोन छिपाकर परीक्षा में शामिल होने पहुंची थी। आरोप है कि वह प्रश्नों के फोटो वाट्सएप से भेज रही थी और मिल रहे जवाब आकर लिख रही थी। उसके बार-बार बाथरूम पर जाने और संदिग्ध गतिविधियों को देख कक्ष निरीक्षक को संदेह हुआ। उन्होंने जांच दस्ते को जानकारी दी। फिर दस्ते में शामिल महिला अभ्यर्थी की तलाशी में कपड़ों में छिपाकर रखा गया मोबाइल फोन मिला। पूछताछ कर उसे चकेरी पुलिस के सिपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

जालौन की रहने वाली है अभ्यर्थी मूलरूप से जालौन के नदीगांव निवासी रितु श्रीवास्तव सुबह की पाली में परीक्षा देने आई थी। जांच से बचते हुए वह एंड्रायड फोन परीक्षा कक्ष तक लेकर पहुंच गई। परीक्षा के दौरान वह मोबाइल फोन से प्रश्नपत्र के प्रश्नों की फोटो खींचती थीं। फिर उसे वाट्सएप पर किसी को भेज देती थीं। फिर कुछ देर बाद मिले जवाब वह लिख रही थी। इस काम को करने के लिए वह दो-तीन बार बहाने से बाथरूम गई। जहां पर वह मोबाइल फोन बाहर निकालकर जवाब हाथ पर नोट करती, फिर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख देती थीं।

बार-बार बाथरूम जाने पर हुआ शक बार-बार बाथरूम जाने पर कक्ष निरीक्षक को संदेह हुआ तो उन्होंने दस्ते को जानकारी दी। दस्ते ने रितु की तलाशी ली तो राजफाश हो गया। जांच दस्ते ने पूछताछ कर उसे चकेरी पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने भी आरोपित महिला अभ्यर्थी से पूछताछ की, साथ ही केंद्र व्यवस्थापक जसवीर कौर की तहरीर पर मुकदमा किया है। कार्यवाहक थाना प्रभारी रिजवान खान ने बताया कि पूछताछ में महिला ने बताया कि वह कपड़ों में छिपाकर नकल के लिए मोबाइल फोन लाई थी, फिर वाट्सएप के सहारे परीक्षा दे रही थी। पुलिस के अनुसार उसने बताया कि वह रिश्तेदार को सवाल भेज रही थी, जो सवालों के जवाब बता रहे थे। पुलिस जवाब दे रहे आरोपित की भी तलाश कर रही है।

विज्ञान विषय की परीक्षा में जीव विज्ञान के तीन प्रश्न ही पूछे जीव विज्ञान के शिक्षक के लिए अलग से रिक्तियां प्रकाशित होने पर सवाल उठ रहे हैं और आज जब परीक्षा कराई जा रही है तो विज्ञान विषय में केवल तीन प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं। इससे जीव विज्ञान की पढ़ाई करने वालों का चयन कैसे होगा और चयनित होने के बाद भौतिक व रसायन के विशेषज्ञ स्कूलों में जीव विज्ञान की शिक्षा कैसे देंगे। रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की प्रारंभिक परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने यह सवाल उठाया।



41 केंद्रों पर परीक्षा आयोग की ओर से रविवार को शहर के 41 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। सुबह विज्ञान विषय और शाम को संस्कृत विषय की परीक्षा हुई है। सुबह की पाली की परीक्षा सुबह नौ बजे शुरू हुई। पहली पाली में राजकीय इंटर कालेज चुन्नीगंज, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स इंटर कालेज , श्री कैलाश नाथ बालिका इंटर कालेज, बीएनएसडी इंटर कालेज, चुन्नीगंज सहित 36 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल प्रवेश पत्र और पेन के साथ ही प्रवेश दिया गया।



ये सब चीज बाहर रखी गई महिला अभ्यर्थियों की पायल, कान की बालियां, मंगलसूत्र और पुरुषों को जूता मोजा, बेल्ट, पर्स और इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस बाहर रखवा दिए गए। शाम की पाली में तीन बजे से परीक्षा कराई गई। पहली पाली की परीक्षा में कुल 15436 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसमें से 7074 उपस्थित हुए। दूसरी पाली में शाम पांच बजे तक हुई परीक्षा में 3633 अभ्यर्थियों में 2306 शामिल हुए। परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे गए थे।