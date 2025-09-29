Language
    कानपुर में विपरीत दिशा से आई पिकअप, बचाने में अनियंत्रित कंटेनर मेट्रो की पार्किंग में घुसा

    By atul mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:39 PM (IST)

    कानपुर के स्वरूप नगर थाने के पास तड़के एक कंटेनर विपरीत दिशा से आ रही पिकअप को बचाने के चक्कर में मेट्रो पार्किंग में घुस गया। इस घटना में तीन बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं और एक युवक घायल हो गया। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अनियंत्रित कंटेनर ने बाइक को रौंदा। जागरण

    जागरण संवाददाता,कानपुर। कानपुर में स्वरूप नगर थाने के पास सोमवार तड़के विपरीत दिशा से आ रही पिकअप को बचाने में अनियंत्रित कंटेनर दूसरी लेन में मेट्रो की पार्किंग में जा घुसा। इस दौरान वहां खड़ी तीन बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आरोपित चालक पिकअप छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने कंटेनर को किनारे करवाया। कंटेनर की चपेट में आकर एक युवक भी घायल हो गया।

    मंगलवार तड़के करीब चार बजे रावतपुर से मोतीझील की ओर जा रहा कंटेनर स्वरूप नगर थाने के पास विपरीत दिशा से आ रही पिकअप को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में मेट्रो की पार्किंग में जा घुसा। इस दौरान पार्किंग में खड़ी तीन बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही जनार्दन नाम का एक युवक भी घायल हो गया।

    हादसे के बाद विपरीत दिशा में आ रहा चालक पिकअप को छोड़कर भाग निकला। पुलिस में कंटेनर को किनारे कराकर यातायात सामान्य कराया। गनीमत रहे की हादसा तड़के हुआ अगर यह दिन में होता तो किसी की जान भी जा सकती थी। स्वरूप नगर थाना प्रभारी सूर्यबली पांडेय ने बताया कि विपरीत दिशा में आ रहे पिकअप चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिनकी बाइक क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।