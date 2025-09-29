कानपुर में विपरीत दिशा से आई पिकअप, बचाने में अनियंत्रित कंटेनर मेट्रो की पार्किंग में घुसा

कानपुर के स्वरूप नगर थाने के पास तड़के एक कंटेनर विपरीत दिशा से आ रही पिकअप को बचाने के चक्कर में मेट्रो पार्किंग में घुस गया। इस घटना में तीन बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं और एक युवक घायल हो गया। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता,कानपुर। कानपुर में स्वरूप नगर थाने के पास सोमवार तड़के विपरीत दिशा से आ रही पिकअप को बचाने में अनियंत्रित कंटेनर दूसरी लेन में मेट्रो की पार्किंग में जा घुसा। इस दौरान वहां खड़ी तीन बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आरोपित चालक पिकअप छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने कंटेनर को किनारे करवाया। कंटेनर की चपेट में आकर एक युवक भी घायल हो गया।

मंगलवार तड़के करीब चार बजे रावतपुर से मोतीझील की ओर जा रहा कंटेनर स्वरूप नगर थाने के पास विपरीत दिशा से आ रही पिकअप को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में मेट्रो की पार्किंग में जा घुसा। इस दौरान पार्किंग में खड़ी तीन बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही जनार्दन नाम का एक युवक भी घायल हो गया।