कानपुर में नाबालिग के हाथ मौत की स्टेयरिंग, कई बाइकों को रौंदते हुए पिता-पुत्री को मारी कार से टक्कर

संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू (कानपुर)। शहर की सड़कों पर आये दिन हो रहे हादसों में जान लेने व खुद जना गंवाने के बाद भी नाबालिग मौत की स्टीयरिंग थामने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बिधनू में सामने आया। नाबालिग कार चालक ने कई बाइकों को टक्कर मारते हुए पिता-पुत्री को घायल कर दिया।

सड़क हादसों को राेकने के लिए सरकार हर दिन नए कानून बना रही है, उसे सख्त करने के लिए जुर्माना राशि कई गुना बढ़ा रही है। नाबालिग वाहन की स्टीयरिंग न पकड़ने पाए, इसके लिए शासन की ओर से नियम लागू किया गया कि अगर किशोर वाहन चलाते हुए पाया जाए तो सीज करने के साथ ही अभिवावक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन नियम की धज्जियां उड़ाना आदत सी बन गई है। अभिवावक भी नाबालिगों को मौत की स्टेरिंग थमाने में जरा सी भी गुरेज नहीं कर रहे।

शनिवार सुबह कुछ ऐसा ही नजारा सेन पश्चिम पारा न्यूआजाद नगर चौकी के सतबरी रोड पर देखने को मिला। कोयला नगर की ओर से आये तेज रफ्तार कार सवार नाबालिग ने पहले शंख चौराहे के पास स्थित कोरियर कार्यालय के सामने खड़ी आधा दर्जन बाइकों को रौंदते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान सतबरी निवासी राजेन्द्र की नौ वर्षीय बेटी अवनी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे।

नाबालिग ने कार को पूरी सड़क पर नाचते हुए बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल गए। भीड़ ने कार का पीछा करते हुए कार चला रहे नाबालिग समेत दो लोगों को पकड़ कर पहले कोयला नगर चौकी पुलिस को सौंप दिया। जिसके बाद घटना स्थल न्यूआजाद नगर चौकी का होने पर सेन पश्चिम पारा पुलिस को सौंप दिया गया।