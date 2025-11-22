Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में नाबालिग के हाथ मौत की स्टेयरिंग, कई बाइकों को रौंदते हुए पिता-पुत्री को मारी कार से टक्कर

    By Sarvesh Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:50 PM (IST)

    कानपुर में एक नाबालिग ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कई बाइकों को टक्कर मारी और एक पिता-पुत्री को घायल कर दिया। घटना सेन पश्चिम पारा इलाके में हुई, जहाँ तेज रफ्तार कार ने पहले खड़ी बाइकों को नुकसान पहुँचाया, फिर सड़क पर जा रहे पिता और बेटी को टक्कर मार दी। भीड़ ने नाबालिग ड्राइवर और उसके दोस्त को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कल्याणपुर के अस्पताल में भर्ती घायल पिता-पुत्री। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, बिधनू (कानपुर)। शहर की सड़कों पर आये दिन हो रहे हादसों में  जान लेने व खुद जना गंवाने के बाद भी नाबालिग मौत की स्टीयरिंग थामने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बिधनू में सामने आया। नाबालिग कार चालक ने कई बाइकों को टक्कर मारते हुए पिता-पुत्री को घायल कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    सड़क हादसों को राेकने के लिए सरकार हर दिन नए कानून बना रही है, उसे सख्त करने के लिए जुर्माना राशि कई गुना बढ़ा रही है। नाबालिग वाहन की स्टीयरिंग न पकड़ने पाए, इसके लिए शासन की ओर से नियम लागू किया गया कि अगर किशोर वाहन चलाते हुए पाया जाए तो सीज करने के साथ ही अभिवावक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन नियम की धज्जियां उड़ाना आदत सी बन गई है। अभिवावक भी नाबालिगों को मौत की स्टेरिंग थमाने में जरा सी भी गुरेज नहीं कर रहे।

     

    शनिवार सुबह कुछ ऐसा ही नजारा सेन पश्चिम पारा न्यूआजाद नगर चौकी के सतबरी रोड पर देखने को मिला। कोयला नगर की ओर से आये तेज रफ्तार कार सवार नाबालिग ने पहले शंख चौराहे के पास स्थित कोरियर कार्यालय के सामने खड़ी आधा दर्जन बाइकों को रौंदते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान सतबरी  निवासी राजेन्द्र की नौ वर्षीय बेटी अवनी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे।

     

    नाबालिग ने कार को पूरी सड़क पर नाचते हुए बाइक सवार पिता पुत्री को टक्कर मार दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल गए। भीड़ ने कार का पीछा करते हुए कार चला रहे नाबालिग समेत दो लोगों को पकड़ कर पहले कोयला नगर चौकी पुलिस को सौंप दिया। जिसके बाद घटना स्थल न्यूआजाद नगर चौकी का होने पर सेन पश्चिम पारा पुलिस को सौंप दिया गया।

     

    स्वजन ने पुलिस को मदद से घायल पिता पुत्री को कल्याणपुर-पनकी रोड स्थित नर्सिंगहोम में भर्ती कराया। पूछताछ में कार सवार नाबालिग ने पिता का नाम सतबरी निवासी छुट्टन यादव बताया। साथ ही कार में बगल की शीट पर बैठे युवक ने नाबालिग का दोस्त बताते हुए अपना नाम न्यूआजाद नगर निवासी सर्वेश प्रजापति बताया। पिता छुट्टन ने बताया कि सुबह नाबालिग बेटा बिना बताए चुपके से कार की चाबी उठाकर दोस्त संग कार सीखने निकला था। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह न बताया कि नाबालिग के कार चलाने पर कार सीज करने के साथ तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।