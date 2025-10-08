कानपुर में हादसा, आगे चल रहे डंपर में पीछे से घुसा दूसर डंपर, परिचालक की मौत

मुसानगर रोड पर राहा मोड़ के पास दो डंपरों की टक्कर में एक परिचालक की मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक शाहरुख जुम्मन का 18 वर्षीय बेटा था जबकि घायल सिराजुद्दीन को कानपुर रेफर किया गया। दुर्घटना के बाद मुगल रोड पर जाम लग गया जिसे पुलिस ने हाइड्रा की मदद से डंपरों को हटाकर खुलवाया। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।

संवाद सहयोगी, जागरण, घाटमपुर। मूसानगर रोड पर मंगलवार रात राहा मोड़ के एक डंपर के पीछे से दूसरा डंपर भिड़ गया। भिड़ंत में पीछे वाले डंपर की परिचालक की मौत हो गई। वहीं, चालक को गंभीर हालत में घाटमपुर सीएचसी से कानपुर रेफर किया गया। क्षतिग्रस्त डंपरों से मुगल रोड पर जाम लगने लगा तो पुलिस ने हाइड्रा के जरिए उन्हें हटवाया। इसके बाद यातायात बहाल किया गया।

नगर के आछी मोहाल पूर्वी निवासी शमशाद का 25 वर्षीय बेटा सिराजुद्दीन उर्फ लाला डंपर चालक है। वह मंगलवार रात मुगल रोड पर मूसानगर की ओर से घाटमपुर आ रहा था। साथ में परिचलाक मोहल्ले के ही जुम्मन का 18 वर्षीय बेटा शाहरुख था। राहा मोड़ पर कृष्णा ढाबा के पास सामने चल रहे डंपर में पीछे से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में केबिन में फंसकर सिराजुद्दीन और शाहरुख घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस राहगीरों की मदद से करीब एक घंटे बाद दोनों को केबिन से बाहर निकाल सकी। दोनों को घाटमपुर सीएचसी लाया गया। डाक्टर ने यहां पर शाहरुख को मृत घोषित कर दिया गया।