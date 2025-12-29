कानपुर में एसी टेक्नीशियन से 40 हजार की ठगी, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उड़ाए पैसे

जागरण संवाददाता, कानपुर। विदेश की एक कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एसी टेक्नीशियन से लखनऊ के एजेंट ने 40 हजार रुपये हड़प लिए। इतना ही नहीं एजेंट ने टिकट, पासपोर्ट और वीजा देकर उन्हें एयरपोर्ट भेजा, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि टिकट कैंसिल करा दिया गया है।

वापस लौटने पर एजेंट के आफिस में ताला लगा मिला। पीड़ित ने रावतपुर थाने में एजेंट और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज कराया है। रावतपुर के शिव नगर निवासी एटी टेक्नीशियन शमीम अहमद के मुताबिक लखनऊ के चिनहट निवासी कंसलटेंट एजेंट पप्पू खान ने फोन पर उनसे संपर्क किया और कतर जिले में नौकरी दिलाने की बात कही। 21 अगस्त को एजेंट ने वाट्सएप पर आफर लेटर भेजा और 23 अगस्त को लखनऊ कार्यालय बुलाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए। इसके बाद 27 अगस्त को मेडिकल कराने के बाद वीजा बनवाने के नाम पर 15 हजार रुपये व पासपोर्ट ले लिया। छह सितंबर 2025 को एजेंट ने वीजा का पीडीएफ भेजा।

27 सितंबर को एजेंट ने पासपोर्ट, टिकट और वीजा देने के दौरान 25 हजार रुपये मो. हुसैन को ई-वालेट पर ट्रांसफर किया। पीड़ित जब आठ अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पीएनआर नंबर पर टिकट नहीं दिखी। पूछताछ में पता चला के एजेंट ने टिकट कैंसिल करा दी है।