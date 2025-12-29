Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर में एसी टेक्नीशियन से 40 हजार की ठगी, विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उड़ाए पैसे

    By Ankur Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    कानपुर के रावतपुर निवासी एसी टेक्नीशियन शमीम अहमद को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लखनऊ के एजेंट पप्पू खान ने 40 हजार रुपये ठग लिए। एजेंट ने फर ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। विदेश की एक कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एसी टेक्नीशियन से लखनऊ के एजेंट ने 40 हजार रुपये हड़प लिए। इतना ही नहीं एजेंट ने टिकट, पासपोर्ट और वीजा देकर उन्हें एयरपोर्ट भेजा, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि टिकट कैंसिल करा दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वापस लौटने पर एजेंट के आफिस में ताला लगा मिला। पीड़ित ने रावतपुर थाने में एजेंट और उसके साथी पर मुकदमा दर्ज कराया है।

    रावतपुर के शिव नगर निवासी एटी टेक्नीशियन शमीम अहमद के मुताबिक लखनऊ के चिनहट निवासी कंसलटेंट एजेंट पप्पू खान ने फोन पर उनसे संपर्क किया और कतर जिले में नौकरी दिलाने की बात कही।

    21 अगस्त को एजेंट ने वाट्सएप पर आफर लेटर भेजा और 23 अगस्त को लखनऊ कार्यालय बुलाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए। इसके बाद 27 अगस्त को मेडिकल कराने के बाद वीजा बनवाने के नाम पर 15 हजार रुपये व पासपोर्ट ले लिया। छह सितंबर 2025 को एजेंट ने वीजा का पीडीएफ भेजा।

    27 सितंबर को एजेंट ने पासपोर्ट, टिकट और वीजा देने के दौरान 25 हजार रुपये मो. हुसैन को ई-वालेट पर ट्रांसफर किया। पीड़ित जब आठ अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पीएनआर नंबर पर टिकट नहीं दिखी। पूछताछ में पता चला के एजेंट ने टिकट कैंसिल करा दी है।

    पीड़ित जब एजेंट के कार्यालय पहुंचा तो वहां ताला लगा मिला। मोबाइल फोन भी स्विच आफ होने पर ठगी का अहसास हुआ। रावतपुर इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा ने बताया कि एजेंट पप्पू खान और मो. हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।