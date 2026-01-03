कानपुर में खाद्य पदार्थों के 192 नमूने फेल, डीएम बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जागरण संवाददाता, कानपुर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बीते वर्ष जांच के लिए भरे गए खाद्य नमूनों में से 192 नमूने फेल आने की रिपोर्ट मिली है।

जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को मिलावटखोरों और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि ‘फूड सेफ्टी आन व्हील’ यानी खाद्य सचल प्रयोगशाला के माध्यम से जनपद में कुल 5250 खाद्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें बड़ी संख्या में नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि मानक के विपरीत पाए गए नमूने यह दर्शाते हैं कि बाजार में मिलावट और लापरवाही अब भी गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित हो सके।