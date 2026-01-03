कानपुर में खाद्य पदार्थों के 192 नमूने फेल, डीएम बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं
कानपुर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता समीक्षा बैठक में 192 नमूने फेल पाए गए। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसे गंभीरता से लेते हुए मिलावटखोरों के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान बीते वर्ष जांच के लिए भरे गए खाद्य नमूनों में से 192 नमूने फेल आने की रिपोर्ट मिली है।
जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को मिलावटखोरों और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि जनस्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बैठक में बताया गया कि ‘फूड सेफ्टी आन व्हील’ यानी खाद्य सचल प्रयोगशाला के माध्यम से जनपद में कुल 5250 खाद्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें बड़ी संख्या में नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतर सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि मानक के विपरीत पाए गए नमूने यह दर्शाते हैं कि बाजार में मिलावट और लापरवाही अब भी गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के ‘ईट राइट चैलेंज’ कार्यक्रम के तहत अब तक 409 प्रतिष्ठानों को हाइजीन रेटिंग प्रमाणपत्र दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मानकों का उल्लंघन चिंताजनक है।
जिलाधिकारी ने कहा कि केवल प्रमाणपत्र देना ही नहीं, बल्कि निरंतर निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
उन्होंने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर मानक के विपरीत खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही व्यापार मंडलों के साथ नियमित बैठकें कर नियमों, मिलावट के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि मानक के विपरीत कोई भी खाद्य पदार्थ जनता की सेहत से खिलवाड़ है, और इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान उपायुक्त खाद्य संजय प्रताप सिंह के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
