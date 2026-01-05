Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कन्नौज के होटल में छापामारी, पुलिस ने तीन कर्मचारियों को उठाया; इस मामले में की पूछताछ

    By Arun Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:59 PM (IST)

    कन्नौज पुलिस ने कानपुर के मकनपुर तिराहे स्थित एक होटल पर छापेमारी की। कन्नौज में हुई लूट की घटना के संबंध में लोकेशन मिलने पर एसओजी टीम ने यह कार्रवाई ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कस्बे में जीटी रोड के मकनपुर तिराहे पर स्थित एक होटल में रविवार शाम कन्नौज पुलिस ने छापेमारी कर होटल के तीन कर्मचारियों को उठा लिया। छापे की कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने जांच पड़ताल की।

    रविवार की शाम कन्नौज की एसओजी टीम दो गाड़ियों में मकनपुर तिराहे स्थित होटल पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने होटल में पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ कर सीसीटीवी व अन्य प्रपत्रों की पड़ताल की।

    इस दौरान एसओजी की टीम ने होटल संचालक समेत तीन लोगों को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। इस बीच बिल्हौर इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। होटल का भवन पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष डा. रामशरण कटियार का बताया जा रहा है।

    पूर्व जिलाध्यक्ष ने बताया कि बेटे ने भवन किराए पर दिया है। उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अगर वहां कोई अवैध गतिविधि की जानकारी मिलेगी तो भवन खाली कराया जाएगा।

    इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि कन्नौज में कोई लूट की घटना हुई है। उसी संबंध में लोकेशन मिलने पर कन्नौज एसओजी टीम ने होटल में छापेमारी की और कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई।