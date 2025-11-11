कन्नौज का डकैत, साधु भेष धरकर बना लकड़ी का कारोबारी.. नाम है रामशरन

जागरण संवाददाता, कन्नौज। आठ वर्ष पूर्व तालग्राम में डकैती डालने वाला आरोपित न्यायालय में तारीख पर नहीं पहुंच रहा था। आरोपित ने अपना हुलिया बदल लिया और साधु के भेष धारण कर लकड़ी का कारोबार करने लगा था। न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी होने पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसको पकड़ लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



तिर्वा के दुर्गा नगर निवासी 60 वर्षीय रामशरन ने आठ वर्ष पूर्व तालग्राम में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इसमें रामशरन मुख्य आरोपी था। तब से वह फरार चल रहा था और काफी कोशिशें के बावजूद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका था। दरअसल रामशरन ने अपनी शिनाख्त छिपाने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था।



साधु का भेष बनाया और लकड़ी का कारोबार करने लगा था। इसके अलावा पुलिस रिकार्ड में रामशरन के घर का पता अन्नपूर्णा नगर दर्ज था और हकीकत में घर दुर्गानगर में है। इससे पुलिस के हाथ नहीं लगा रहा था। डकैती न्यायालय से इस बार गैर जमानती वारंट जारी हुआ था।