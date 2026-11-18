जागरण संवाददाता, कानपुर। औद्योगिक नगरी ने विकास के कई कीर्तिमान गढ़े तो कुछ जगह अभी बदलाव की आवश्यकता है। उद्योग, पर्यटन, ऐतिहासिक विरासत सहेजने से लेकर उद्यमशीलता की ऊर्जा से हम समृद्ध हुए हैं। ऐसी ही बेहतरी की उम्मीदों, विकास की संभावनाओं, नई तस्वीर बनाने व भविष्य के संकल्पों पर विकसित उत्तर प्रदेश-विकसित कानपुर की अवधारणा पर गुरुवार को जागरण विमर्श में बात होगी। आर्य नगर स्थित स्पोर्ट्स हब (टीएसएच) के सभागार में प्रबुद्धजन जुटेंगे।



जागरण विमर्श का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा और यह क्रम अलग-अलग छह सत्रों में शाम 4:45 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे। राजनीति, उद्योग, शिक्षा, कारोबार व प्रशासन से जुड़े प्रमुख लोग एक मंच पर जुटेंगे। अनुभवों व सुझावों के संगम से कानपुर के विकास का ऐसा खाका तैयार करने की कोशिश होगी, जिसमें भविष्य की जरूरतों के साथ आम नागरिकों की अपेक्षाओं को भी जगह मिल सके।