जागरण संवाददाता, चित्रकूट। मंदाकिनी और सरयू नदी को प्रदूषण मुक्त कर प्राकृतिक प्रवाह बहाल करने और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान तलाशने की कवायद तेज हो गई है। दोनों नदियों के पुनरुद्धार के लिए विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के सुझाव दिए हैं।

इसके तहत नदी किनारे कृत्रिम आर्द्रभूमियां विकसित करने, भूजल पुनर्भरण के लिए गड्ढे बनाने और जल निकासी के अवरुद्ध रास्तों को दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। झूरी नाला समेत नदियों में मिलने वाले प्रमुख नालों के पुनर्जीवन का भी प्रस्ताव है।

दीनदयाल शोध संस्थान (डीआरआइ) की ओर से मंगलवार और बुधवार को आरोग्यधाम सभागार में आयोजित दो दिवसीय विचार-विमर्श बैठक एवं कार्यशाला में विशेषज्ञों ने इन मुद्दों पर मंथन किया। इसमें आईआईटी दिल्ली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, केंद्रीय भूजल बोर्ड और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ शामिल हुए। उन्होंने मंदाकिनी, सरयू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया।



इस दौरान नदी में मिलने वाले नालों, प्रदूषण के स्रोतों, घाटों पर ठोस कचरे और प्लास्टिक की स्थिति का सर्वेक्षण किया गया। साथ ही आर्द्रभूमि, घासभूमि और जैव विविधता पार्क विकसित करने के संभावित स्थलों की पहचान की गई। विशेषज्ञों ने कहा कि नदियों में सीधे गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए प्रभावी सीवेज प्रबंधन जरूरी है।

कृत्रिम आर्द्रभूमि और प्रकृति आधारित तकनीकों से नालों के पानी का उपचार किया जा सकता है। इससे भूजल पुनर्भरण में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों ने जल निकासी के प्राकृतिक रास्तों और जलग्रहण क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन कर बाढ़ का जोखिम कम करने के उपाय सुझाए।

जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कहा कि भविष्य में बाढ़ जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश की ओर निर्माणाधीन बांधों और जल संरचनाओं की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा।

समापन सत्र में वर्चुअल रूप से जुड़े जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंदाकिनी को चित्रकूट की जीवनरेखा बताते हुए इसके पुनरुद्धार में सहयोग का भरोसा दिया। डीआरआइ के संगठन सचिव अभय महाजन ने कहा कि विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर कार्ययोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया जाएगा।