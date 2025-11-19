इजराइल में नौकरी पाने के लिए दक्षता का हुनर देने पहुंचे युवा, इनका हुआ प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव

जागरण संवाददाता, कानपुर। इजराइल में नौकरी पाने का सपना लिए युवा बुधवार को यदुपति सिंहानियां आइटीआइ, कमला नगर में प्रोफेशनलटेस्टड्राइव में शामिल होने के लिए पहुंचे। ड्राइव में शामिल होने वालों में राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों से युवा शामिल हैं।

इजराइल चयन समिति के सदस्यों ने युवाओं से फर्श और दीवार पर टाइल्स लगाकर और दीवार पर प्लास्टर करवाकर देखा। आइटीआइ परिसर में अलग अलगसेक्शन में युवाओं को ग्रुप में बांटकर प्रैक्टिकलटेस्ट लिया गया। इस बार इजराइल चयन समिति ने युवाओं का हुनर जांचने के बाद चयन की मंजूरी देने का फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत इजराइल में 2600 कुशल निर्माण श्रमिकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) इंटरनेशनल की संयुक्त पहल पर प्लास्टरिंग, सेरेमिकटाइल्स, ड्राईवाल (जिप्सम वर्क) और मेसन के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भर्ती होगी। रोजगार संगम पोर्टल पर 28 अक्टूबर से छह नवंबर के बीच युवाओं से आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे।

अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट करने के बाद प्री-स्क्रीनिंग और फिर इजराइल चयन समिति की ओर से फाइनलस्किलटेस्ट लेगी। फाइनलटेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को एनएसडीसी के माध्यम से आफरलेटर दिए जाएंगे। यह प्रक्रिया प्रदेश के कुशल श्रमिकों को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान दिलाएगी।