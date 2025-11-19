इजराइल में नौकरी पाने के लिए दक्षता का हुनर देने पहुंचे युवा, इनका हुआ प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव
कानपुर में इजराइल में नौकरी पाने के लिए युवाओं का प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव हुआ। यदुपति सिंहानिया आईटीआई में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने भाग लिया। इजराइल चयन समिति ने टाइल्स और प्लास्टरिंग करवाकर हुनर परखा। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत 2600 कुशल श्रमिकों की भर्ती होगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे।
जागरण संवाददाता, कानपुर। इजराइल में नौकरी पाने का सपना लिए युवा बुधवार को यदुपति सिंहानियां आइटीआइ, कमला नगर में प्रोफेशनलटेस्टड्राइव में शामिल होने के लिए पहुंचे। ड्राइव में शामिल होने वालों में राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों से युवा शामिल हैं।
इजराइल चयन समिति के सदस्यों ने युवाओं से फर्श और दीवार पर टाइल्स लगाकर और दीवार पर प्लास्टर करवाकर देखा। आइटीआइ परिसर में अलग अलगसेक्शन में युवाओं को ग्रुप में बांटकर प्रैक्टिकलटेस्ट लिया गया। इस बार इजराइल चयन समिति ने युवाओं का हुनर जांचने के बाद चयन की मंजूरी देने का फैसला लिया है।
उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत इजराइल में 2600 कुशल निर्माण श्रमिकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेवायोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं एनएसडीसी (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) इंटरनेशनल की संयुक्त पहल पर प्लास्टरिंग, सेरेमिकटाइल्स, ड्राईवाल (जिप्सम वर्क) और मेसन के लिए सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय भर्ती होगी। रोजगार संगम पोर्टल पर 28 अक्टूबर से छह नवंबर के बीच युवाओं से आनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे।
इन्हीं में से उत्तर प्रदेश के करीब एक हजार श्रमिकों का चयन इजराइल में पुर्ननिर्माणकंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए किया जाएगा। प्री-स्क्रीनिंग और प्रोफेशनल टेस्ट ड्राइव का आयोजन 15 दिसंबर तक कमला नगर स्थित यदुपति सिंहानिया वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन कैंपस में होगा। एनएसडीसी और कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल आफ इंडिया (सीएसडीसीआइ) की देखरेख में होने वाले इस आयोजन में 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के आने का अनुमान है।
अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट करने के बाद प्री-स्क्रीनिंग और फिर इजराइल चयन समिति की ओर से फाइनलस्किलटेस्ट लेगी। फाइनलटेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को एनएसडीसी के माध्यम से आफरलेटर दिए जाएंगे। यह प्रक्रिया प्रदेश के कुशल श्रमिकों को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान दिलाएगी।
टेस्ट ड्राइव में शामिल होने के लिए रखी गई ये शर्तें :
- आवेदक को एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य रहेगा।
- एक ही ट्रेड में शामिल होने की मिलेगी अनुमति
- पहले टेस्ट दे चुके अभ्यर्थी इस बार अयोग्य माने जाएंगे।
- सुरक्षा मानकों के तहत जूते पहनकर आना अनिवार्य रहेगा।
- संस्थान की ओर से आवेदक को औजार उपलब्ध कराए जाएंगे।
