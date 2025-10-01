Irfan Solanki: कार में बैठते ही पत्नी नसीम सोलंकी को इरफान ने किया था Kiss, रात ढाई बजे पहुंचे घर

Language
    By akhilesh tiwari Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:56 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा होकर अपने आवास पहुंचे जहाँ समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। समर्थकों ने नारे लगाए और आतिशबाजी की। इरफान सोलंकी ने स्वास्थ्य ठीक न होने की बात कही और इलाज के लिए दिल्ली जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई को सभी समझ रहे हैं।

    महाराजगंज जेल से छूटने के बाद अपनी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी के साथ पूर्व विधायक इरफान सोलंकी। इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता कानपुर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने जेल में बिताने के बाद मंगलवार की आधी रात 2:30 बजे अपने जाजमऊ स्थित आवास पर पहुंच गए। घर के बाहर खड़े समर्थकों ने जेल के ताले टूट गए इरफान सोलंकी छूट गए के नारे लगाए और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया।

    इरफान सोलंकी ने कहा कि उनका स्वास्थ्य खराब है और वह इलाज के लिए दिल्ली जाएंगे। ईडी के नोटिस का जवाब वकील के माध्यम से देंगे।

    इरफान सोलंकी के महाराजगंज से सीधे घर आने की जानकारी मिलने के बाद से उनके जाजमऊ स्थित आवास के बाहर समर्थकों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था। 2:30 बजे जब वह अपने घर के पास पहुंचे तो सैकड़ो समर्थकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया।

    महाराजगंज जेल से छूटने के बाद अपनी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी के साथ पूर्व विधायक इरफान सोलंकी। स्वजन

    समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया हाथों में प्ले कार्ड लिए समर्थक जेल के ताले टूट गए इरफान सोलंकी छूट गए नारे लगा रहे थे। समर्थकों का उत्साह देकर वह गाड़ी से नीचे उतर गए और पैदल ही लगभग 200 मीटर तक चलकर अपने घर पहुंचे। उनके स्वागत में घर को भी फूल और गुब्बारों से सजाया गया था घर के गेट के अंदर आते ही उन पर परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने पुष्पों की वर्षा की।

    समर्थकों से वह अपने घर के लान में मिले और बाद में ड्राइंग रूम में भी बैठकर बातचीत की। मौके पर मौजूद समर्थकों में सरताज अनवर, लियाकत अली, पप्पू मिर्जा, वरुण जायसवाल, आसिफ कादरी प्रमुख रहे।

    महाराजगंज जेल से छूटने के बाद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने इंटरनेट मीडिया में अपने परिवार के साथ कार में बैठने की फोटो पोस्ट की। इंटरनेट मीडिया

    इलाज कराने के लिए दिल्ली जाएंगे

    दैनिक जागरण से बातचीत में इरफान सोलंकी ने कहा कि जेल में तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ा है स्वास्थ्य ठीक नहीं है जेल में रहते हुए पथरी का साइज बढ़कर 24 मिमी हो गया है। एक दिन बाद इलाज के लिए दिल्ली जाएंगे।

    ईडी की ओर से नोटिस के सवाल पर कहा कि सरकारी एजेंसियां इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रही हैं यह सभी लोग भली तरह समझ रहे हैं शहर के लोग भी जानते हैं कि मेरे खिलाफ इतने मुकदमें क्यों कराए जा रहे हैं और इसका जवाब शीशा मऊ की जनता ने मेरी पत्नी को विधायक बनाकर दे दिया है।

    चार सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि कानपुर में 14 सीट है और सभी सीटों पर जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। एक सप्ताह के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे