Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिशन शक्ति 5.0: ‘ड्राइविंग माय ड्रीम्स’ से ‘शक्ति संवाद’ तक, यूपी सरकार का खास आयोजन बालिकाओं के नाम

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 3 से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी। इस दौरान बालिकाओं के अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ड्राइविंग माय ड्रीम्स कार्यक्रम से सप्ताह की शुरुआत होगी जिसमें बालिकाओं और महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक दिन की जिलाधिकारी पहल भी आयोजित की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का आयोजन

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत प्रदेश सरकार 3 से 11 अक्टूबर तक अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी। इसके तहत योगी सरकार बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। यह सप्ताह 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक महिला एवं बाल विकास विभाग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अबतक 13,04,784 लोगों तक पहुंच बनाकर नारी शक्ति को नया बल प्रदान किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह की शुरुआत 03 अक्टूबर को 'ड्राइविंग माय ड्रीम्स' कार्यक्रम से होगी, जिसमें प्रत्येक जनपद में कम से कम 100 बालिकाओं और महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस एक माह के कोर्स से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और नए अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। 4 अक्टूबर को 'पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस' सत्रों में बालिकाओं को आत्मरक्षा और आपात स्थिति में सुरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। 6 अक्टूबर को बाल देखरेख संस्थानों में 'सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप' आयोजित होगी, जो व्यावहारिक कौशल प्रदान करेगी।

    'एक दिन की जिलाधिकारी' पहल के तहत बालिकाएं संभालेंगी जिले की कमान

    7 अक्टूबर को 'एक दिन की जिलाधिकारी' पहल के तहत चयनित बालिकाएं प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझेंगी और नेतृत्व क्षमता विकसित करेंगी। 8 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर 'कन्या जन्मोत्सव' में सरकारी अस्पतालों में जन्मी बालिकाओं और उनकी माताओं का सम्मान होगा, साथ ही वृक्षारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। 9 अक्टूबर को 'बाल विवाह को न' कार्यक्रम में रोके गए बाल विवाहों की बालिकाओं को सम्मानित किया जाएगा। 10 अक्टूबर को 'व्यक्तिगत स्वच्छता संवाद' में किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता और सैनिटरी पैड के उपयोग पर जागरूक किया जाएगा।

    सप्ताह का समापन 11 अक्टूबर को 'शक्ति संवाद' के साथ होगा, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड एवं सामान्य, आदि योजनाओं की लाभार्थी बालिकाओं और महिलाओं को जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ संवाद का अवसर मिलेगा। इस संवाद में बालिकाएं और महिलाएं अपनी चनौतियां साझा करेंगी और उन्हें दर करने के लिए आवश्यकसहयोग प्रदान किया जाएगा।

    महिला एवं बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जोहरी ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 के तहत कन्या पूजन, नुक्कड़ नाटक और साइक्लोथॉन जैसे कार्यक्रमों ने बेटियों के प्रति सम्मान का संदेश दिया है। अंतरराष्ट्रीय बालिका सप्ताह बेटियों को उनके अधिकारों और अवसरों से जोड़ने का सशक्त मंच है। हमारा लक्ष्य हर बेटी को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बेटी या महिला केवल योजनाओं की जानकारी तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक रूप से उनका लाभप्राप्त करे और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाए।