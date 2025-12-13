Language
    IndiGo Crisis: कानपुर एयरपोर्ट से उड़ानें फिर शुरू, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के लिए 14 दिसंबर रहेगी उड़ान

    By Ashutosh Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    IndiGo Crisis: कानपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के लिए 14 दिसंबर से उड़ानें उपलब्ध रहें ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। IndiGo Crisis: शनिवार को बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबईं की उड़ाने आईं और गईं। बेंगलुरु की उड़ान एक घंटे और मुंबई की उड़ान 13 मिनट देरी से आई। हवाई अड्डा निदेशक ने प्रतीक्षालय में बैठे यात्रियों का हालचाल लिया। पूछा कि किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। हवाई अड्डा और विमानन कंपनी अफसरों ने बैठक कर कोहरे के दौरान उड़ाने प्रभावित होने पर व्यवस्थाओं की रूपरेखा बताई। कहा गया कि इस तरह की दिक्कत पर यात्रियों को कोई परेशानी न हो।

    तकनीकी दिक्कतों से पांच दिसंबर को कानपुर आने और जाने वाली दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की उड़ानें निरस्त रहीं थीं। छह दिसंबर को दिल्ली की उड़ान नहीं आ सकी थी। सात दिसंबर को मुंबई की उड़ान निरस्त रही थी। आठ दिसंबर को हैदराबाद व दिल्ली की उड़ानें निरस्त रहीं थीं। नौ दिसंबर को मुंबई की उड़ान नहीं आ सकी थी। 10 दिसंबर को हैदराबाद की उड़ान नहीं आई थी। इसके बाद शुक्रवार को हैदराबाद की उड़ान नहीं आ सकी थी।

     

    शनिवार को तीनों उड़ानें आईं और गईं। इससे दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से आने व जाने वाले यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। हवाई अड्डा निदेशक प्रदीप यादव की अध्यक्षता में हवाई अड्डा पर बैठक हुई। इसमें आगमी दिनों में कोहरे में उड़ानों के परिचालन को लेकर व्यवस्था की रुपरेखा तय की गई। कोहरे के समय विमान संचालन, यात्रियों की सुरक्षा, यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। तय हुआ कि कोहरे के कारण एक ही समय दो उड़ाने हवाई अड्डे पर उतरती हैं तो भीड़ होगी। इसलिए दोनों बोर्डिंग गेट खोले जाएंगे।

     

    आम दिनों में एक आने और एक जाने का गेट खोला जाता है। यह भी तय हुआ कि लगेज एक्सरे मशीन भी दोनों चलाई जाएंगी। यात्रियों के बैठने की व्यवस्था ठीक रखी जाए। अभी एक ही चलती है। अगर कोहरे के कारण कोई उड़ान निरस्त होती है तो यात्रियों को इसकी सूचना समय से दी जाए, जिससे उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। हवाई अड्डा निदेशक ने बताया कि रविवार को हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई चारों शहरों के लिए उड़ानों की सुविधा रहेगी। देर शाम तक विमानन कंपनी ने चारों उड़ानें आने और जाने की जानकारी दी है।

     


    बेंगलुरु

    • आई-दोपहर 1:51
    • गई-दोपहर 2:22
    • यात्री आए-189
    • यात्री गए-234

     


    दिल्ली

    • आई-दोपहर 2:02
    • गई-दोपहर 2:38
    • यात्री आए- 110
    • यात्री गए- 140

     

    मुंबई

    • आई-दोपहर 2:48
    • गई-शाम 3:22
    • यात्री आए-162
    • यात्री गए-183


    उड़ानों का तय समय

     

    • बेंगलुरु
    • आना-दोपहर 12:50
    • जाना-दोपहर 1:35

     

     

    • दिल्ली
    • आना-दोपहर 2:00
    • जाना-दोपहर 2:40

     

    • मुंबई
    • आना-दोपहर 2:35
    • जाना-दोपहर 3:15