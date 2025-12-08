Indigo Flight Cancellations: कानपुर एयरपोर्ट से सिर्फ एक ही फ्लाइट, यात्रियों को हो रही परेशानी, जानें कब मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, कानपुर। Indigo Flight Cancellations : इंडिगो की उड़ाने रद होने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। शुक्रवार से उड़ाने निरस्त होने का सिलसिला सोमवार को भी नहीं थम सका। सोमवार को हैदराबाद और दिल्ली की उड़ानें निरस्त रहीं। मुंबई की उड़ान ही आ सकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उड़ाने निरस्त होने से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। किसी को छुट्टियां बढ़वानी पड़ रही हैं तो किसी को यात्रा के अन्य विकल्प अपनाते हुए आर्थिक क्षति और समय बर्बादी झेलनी पड़ रही है। इन यात्रियों में बहुत से तो ऐसे हैं, जिन्होंने एक माह पहले ही अपनी कार्यक्रम तय कर टिकट बुक करा लिए थे। अचानक कुछ घंटों पहले इनके पास उड़ान निरस्त होने की जानकारी पहुंचती है और मानसिक पीड़ा के साथ यात्रा के विकल्प तलाशने की मजबूरी बन जाती है। हैदराबाद और दिल्ली जाने वाले ज्यादातर यात्रियों ने टिकट वापसी की। कुछ ने ही अगले दिनों के शेड्यूल के वैकल्पिक टिकट कराएं। मुंबई की उड़ान आठ मिनट देर से आई और नौ मिनट देर से गई।

गुरुवार से शुरू हुई समस्या, अब तक नहीं सुधरी क्रू की कमी और चेक इन सिस्टम में आई तकनीकी समस्या का असर अभी खत्म नहीं हो रहा है। चकेरी हवाई अड्डे पर इसका असर गुरुवार से शुरू हुआ था। गुरुवार को कानपुर आने वाली तीनों उड़ानें दो से चार घंटे तक देरी से आई थी। शुक्रवार को कानपुर आने और जाने वाली दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की उड़ानें निरस्त रहीं थीं। शनिवार को दिल्ली की उड़ान नहीं आ सकी थी। रविवार को मुंबई की उड़ान निरस्त रही थी। सोमवार को हैदराबाद व दिल्ली की उड़ानें निरस्त रहीं। मुंबई की उड़ान आने का समय दोपहर 2:35 बजे और जाने का समय 3:15 बजे है। यह उड़ान सोमवार को दोपहर 2:48 बजे आई और दोपहर 3:29 बजे गई। मुंबई से 130 यात्री आए और 177 यात्री गए। विमान की क्षमता 180 से 186 यात्रियों की रहती है।

यात्रियों की संख्या में आई कमी अभी तक यहां से चलने वाली उड़ानों को पर्याप्त लोड मिल रहा था, लेकिन आए दिन उड़ाने निरस्त होने का असर लोड पर पड़ा है। यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज हुई है। यात्रियों को हो रही दिक्कतों पर विमानन कंपनी के अफसर कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं। कहा जाता है कि वह बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हैं। सोशल टीम के नंबर पर बात करें, जब उस नंबर पर काल की जाती है तो स्विच आफ बताता है।

यात्रियों की व्यथा

नवंबर में टिकट कराया था, लेकिन बीते कुछ दिनों से फ्लाइट के संचालन को लेकर चल रही दिक्कत से टेंशन था। बार-बार मोबाइल पर मैसेज और मेल देख रहीं थी। डर था कि कहीं फ्लाइट रद्द होने का मैसेज न आ जाए।

- अरुनिमा मिश्रा, कल्यानपुर



कुवैत में जाब करते हैं, पहले फ्लाइट से मुंबई जा रहा हूं। वहां से रात साढ़े आठ बजे कुवैत की फ्लाइट पकड़नी है। अगर यह फ्लाइट निरस्त होती तो काफी परेशानी उठानी पड़ती। वहां कंपनी में बातकर फिर छुट्टी बढ़वानी पड़ती।

- शाहबुद्दीन



मुंबई के एक कालेज से बीसीए कर रहा हूं। मुझे तो फ्लाइट न आने तक उसके निरस्त होने का डर सता रहा था। अभी तो डिसप्ले पर उड़ान आने की जानकारी है, लेकिन न आने तक निरस्त होने का डर भी है। साथ आए स्वजन भी चितिंत हैं।

- फाहद शमी, लाटूश रोड