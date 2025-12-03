Language
    Indian railways news: नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस में काकरोच, यात्रियों ने किया हंगामा

    By Daud Khan Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:57 PM (IST)

    UP railways news: नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली शिवगंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में यात्रियों को कॉकरोच और बदबू की समस्या का सामना करना पड़ा। कोच अटेंडें ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Indian Railways news / UP railways news: नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली शिव गंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में काकरोच निकलने तथा बदबू आने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई। कोच अटेंडेंट से इसकी शिकायत भी की। समस्या का समाधान न होने पर उन्होंने एक्स पर शिकायत दर्ज कराई है। ट्रेनों में अव्यवस्थाओं को लेकर टिप्पणी भी की।

    ट्रेन संख्या 12560 शिवगंगा एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलकर कानपुर सेंट्रल पहुंचती है, यहां से वाराणसी के लिए जाती है। ट्रेन के एसी कोच बी-पांच में काकरोच निकलने से यात्री परेशान हो गए। महिला यात्री सहम गई और सीटों के ऊपर पांव कर लिए। कोच में यात्रा कर रहे हिमांशु कुमार ने बताया कि कोच में काकरोच के साथ बदबू भी थी। जिसकी वजह से बैठा नहीं जा रहा था। इसकी जानकारी कोच अटेंडेंट को दी गई तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने रेल मंत्री, डीआरएम, जीएम रेलवे से एक्स पर शिकायत की है।

    इधर, श्रमशक्ति एक्सप्रेस से महिला यात्री का समान चोरी

    श्रमशक्ति एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही महिला यात्री नैंसी तिवारी का समान ट्रेन से चोरी हो गया। उन्होंने नई दिल्ली पहुंचने पर एफआइआर दर्ज कराई है। जुही लाल कालोनी निवासी नैंसी तिवारी 29 नवंबर को कानपुर से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थीं। उन्होंने बताया कि मार्ग में उनके बैग से 20 हजार रुपये व सोना का झुमका चोरी हो गया।

     

    वहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को नहीं मिला भोजन-पानी


    वंदेभारत एक्सप्रेस में भोजन व पानी न मिलने पर यात्रियों ने आक्रोश जाहिर किया। इसकी शिकायत रेलवे के एप व इंटरनेट मीडिया के माध्यम से रेलवे अधिकारियों को की। साथ ही सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों की शिकायत दर्ज की गई। इससे करीब 15 मिनट तक ट्रेन लेट रही। वाराणसी से आगरा कैंट जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्रियों ने आरोप लगाए कि ट्रेन में भोजन व पानी नहीं दिया गया है।