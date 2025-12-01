Indian railways news: लाइन दोहरीकरण के लिए सात ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन, एक देरी से चलेगी

जागरण संवाददादा,कानपुर। Indian Railways news / Uttar Pradesh railways news: बीकानेर मंडल के चूरू-सादुलपुरप रेलखंड पर लाइन दोहरीकरण के लिए ब्लाक लिया जा रहा हैा। इस दौरान ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। सात ट्रेनें अलग मार्गों से चलेंगी।इसके साथ ही एक ट्रेन देरी से चलेगी।

ट्रेन संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज पांच,आठ, 10, 12, 15, 17, 19 जनवरी 2026 को लालगढ़ से परिवर्तित मार्ग चूरू-फतेहपुर शेखावटी-सीकर होकर चलेगी। यह ट्रेन फतेहपुर शेखावटी स्टेशन पर ठहराव करेगी।

ट्रेन संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज 22 व 24 जनवरी को लालगढ़ से चलेगी। यह ट्रेन बीकानेर-मेडता बाईपास-फुलेरा-जयपुर होकर जाएगी। ट्रेन मेडता बाईपास, डेगाना, कुचामन सिटी, फुलेरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ट्रेन संख्या 20403 प्रयागराज-लालगढ़ 21 व 23 जनवरी को प्रयागराज से वाया जयपुर-फुलेरा-मेडता बाईपास-बीकानेर होकर चलेगी। फुलेरा, कुचामन सिटी, डेगाना, मेडता बाईपास स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ट्रेन संख्या 12404 लालगढ़- प्रयागराज 21 व 23 जनवरी को लालगढ़ से बीकानेर-मेडता बाईपास-फुलेरा-जयपुर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 12403 प्रयागराज-लालगढ़ 20 व 22 जनवरी को प्रयागराज से जयपुर-फुलेरा-मेडता बाईपास-बीकानेर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 12259 सियालदाह-बीकानेत 21 व 22 जनवरी को सियालदाह से रेवाड़ी, जयपुर, मेडता बाईपास, बीकानेर होकर चलेगी।

ट्रेन संख्या 12260 बीकानेर-सियालदाह 22 व 23 जनवरी को बीकानेर से मेडता बाईपास, जयपुर-रेवाडी होकर चलेगी। डेगाना, जयपुर व अलवर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ये ट्रेन देरी से चलेगी ट्रेन संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज पांच, आठ, 10, 12, 15, 17, 19 जनवरी को लालगढ़ से निर्धारित समय से 2:45 घंटे देरी से चलेगी। इधर, निरस्त रहेगी झांसी पैसेंजर व इंटरसिटी, कई ट्रेनों का बदला रूट जैतीपुर और हरौनी रेलवे स्टेशन के बीच डाउन लाइन पर तीन दिसंबर को लाइन पर शिफ्टिंग सहित अन्य तकनीकी काम होने व आठ घंटे का ब्लाक लिए जाने से झांसी पैसेंजर और इंटरसिटी ट्रेन निरस्त किया गया है। मेमू ट्रेन चार घंटे की देर से चलेंगी इसके अलावा ग्वालियर-बरौनी सहित आठ ट्रेनें माखी, सफीपुर रूट से होकर लखनऊ जाएंगी।

शताब्दी एक्सप्रेस भी देरी से चलेगी कानपुर-लखनऊ रेल रूट स्थित जैतीपुर और हरौनी स्टेशन के बीच तीन दिसंबर सुबह 9:25 बजे से शाम 5: 25 तक लाइन की शिफ्टिंग, पुशिंग समेत अन्य कार्य किया जाएगा। इसको लेकर नौ घंटे का ट्रैफिक-कम-पावर ब्लाक लिया जाएगा। काम प्रभावित न हो इसको देखते हुए 11109 व 11110 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस व 51813 और 51814 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ पैसेंजर तीन दिसंबर को को निरस्त रहेगी। इसके अलावा 64212 कानपुर सेंट्रल- लखनऊ मेमू अपने निर्धारित समय 12:20 बजे की जगह शाम 4:50 पर कानपुर सेंट्रल से रवाना होगी। वहीं तीन दिसंबर को ट्रेन नंबर 12003 लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली लखनऊ- शताब्दी एक्सप्रेस भी देरी से चलेगी।

मेमू तीन घंटे से ज्यादा लेट चलेगी 64211 मेमू पैसेंजर तीन घंटा 40 मिनट की देरी से चलेगी। अन्य 10 ट्रेनें भी देरी से चलेंगी। वहीं 12004 शताब्दी एक्सप्रेस उन्नाव से माखी, सफीपुर और बालामऊ होकर लखनऊ पहुंचेगी। इसी तरह दो दिसंबर को 12103 पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस उन्नाव से माखी और बालामऊ होकर लखनऊ जाएगी। 15066 पनवेल - गोरखपुर एक्सप्रेस, 12180 आगरा फोर्ट- लखनऊ इंटरसिटी माखी, सफीपुर, बालामऊ होकर लखनऊ जाएगी। जबकि, 12173 एलटीटी- मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एक्सप्रेस उन्नाव स्टेशन से डलमऊ जंक्शन से रायबरेली होकर प्रतापगढ़ जाएगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि काम चलते रेलवे की ओर से यह निर्णय लिया गया है।