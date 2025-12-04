Indian railways news: तेजस, शताब्दी, चित्रकूट एक्सप्रेस सहित 13 ट्रेनेंं लेट, कानपुर सेंट्रल स्टेशन में यात्रियों का हंगामा

जागरण संवाददाता, कानपुर। Indian railways news: अमौसी व मानक नगर स्टेशन के बीच मरम्मत के लिए बाक्स पुशिंग ब्लाक की वजह से कानपुर से लखनऊ के बीच देर शाम ट्रेनों का आवागमन बाधित रहाअप व डाउन लाइनों पर तेजस,ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस,आनंद विहार, पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस, आगरा इंटरसिटी सहित 13 ट्रेनें खड़ी हो गई। अप व डाउन लाइनों पर ट्रेनें फंसी रहीं।

ट्रेनों के काफी देर न चलने पर यात्रियों ने सेंट्रल स्टेशन पर हंगामा किया। ट्रेनों को क्यों रोका गया है, इसकी जानकारी न मिलने से यात्रियों ने नाराजगी जताई। रेलवे अधिकारियों ने उनको ब्लाक लिए जाने तथा जल्द ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की बात कहकर समझाया। उन्नाव से लखनऊ रेलखंड पर हरौनी व मानक नगर रेलवे स्टेशन के बीच ब्लाक लिए जाने से दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस 1:15 घंटे, ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस तीन घंटे तक सेंट्रल स्टेशन पर ही रुकी रही।

यात्रियों के हंगामे के चलते रेलवे अधिकारियों ने इन ट्रेनों को रात लगभग 10 बजे उन्नाव वाया बालामऊ होकर लखनऊ भेजा। रेलवे ने ब्लाक लिए जाने पर आठ ट्रेनों को दूसरे मार्ग से चलाने का निर्णय लिया था। अन्य ट्रेनों को कानपुर-लखनऊ मार्ग पर ही चलाने का का निर्णय लिया गया। मरम्मत कार्य में देरी होने से इसका असर ट्रेनों पर पड़ा। ट्रेनें घंटों लखनऊ व कानपुर के बीच फंसी रही।

उत्तर रेलवे लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी शुभम जायसवाल ने बताया कि आठ घंटे ब्लाक लिया गया था जिसकी वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनों को डायवर्ट कर निकाला गया है। प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित सिंह ने बताया कि ब्लाक के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई। ट्रेनों को रोक-रोक कर निकाला गया। ब्लाक की वजह से उतरेटिया-कानपुर सेंट्रल मेमू को रद कर दिया गया।

इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया ट्रेन संख्या 12003 लखनऊ जंक्शन-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस को लखनऊ जंक्शन से आलमनगर, बालामऊ, उन्नाव होकर भेजा गया।

ट्रेन संख्या 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट इंटरसिटी को लखनऊ जंक्शन-आलमनगर-बालामऊ-उन्नाव होकर भेजा गया।

-ट्रेन संख्या 11123 ग्वालियर-बरौनी मेल को उन्नाव-बालामऊ-आलमनगर होकर लखनऊ भेजा गया।

ट्रेन संख्या 12420 नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस को उन्नाव, डलमऊ-रायबरेली होकर लखनऊ भेजा गया।

ब्लाक की वजह से ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त की गईं मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म चार पर ट्रैक नवीनीकरण के लिए 60 दिन का ब्लाक लिया गया है। इस दौरान ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया गया हैा।

ट्रेन संख्या 22210 हजरत निजामुद्दीन-मुंबई सेंट्रल दोपहर 03:28 के बजाय 03:50 बजे अगले निर्देश तक बुधवार व रविवार को दादर स्टेशन तक जाएगी।

ट्रेन संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज -मुंबई सेंट्रल रात 08:32 के बजाय अब 08:55 बजे अगले निर्देश तक मंगलवार को दादर स्टेशन तक चलेगी।

ट्रेन संख्या 09076 काठगोदाम-मुंबई सेंट्रल रात 08:32 के बजाय 08:55 बजे शुक्रवार को दादर स्टेशन तक जाएगी।

देहरादून यार्ड में काम की वजह से ट्रेनों का अंशिक निरस्तीकरण