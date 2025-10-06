Language
    India और Australia के खिलाड़ी कानपुर से रवाना, अय्यर और सूर्यांश ने चकेरी तो अभिषेक ने लखनऊ से पकड़ी फ्लाइट

    By Jagran News Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:28 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ी शहर से रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने खिलाड़ियों को होटल से विदा किया जिन्होंने दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़ी। कप्तान श्रेयस अय्यर और सूर्यांश मुंबई रवाना हुए जबकि अभिषेक पोरल ने लखनऊ से फ्लाइट पकड़ी।

    होटल लैंडमार्क से बाहर निकलते खिलाड़ी। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ी शहर से विदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अधिकारियों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों को सोमवार होटल लैंडमार्क से विदा किया। लोकल मैनेजर की देखरेख में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे। खिलाड़ियों ने दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़ी।

    ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम चकेरी एयरपोर्ट से दिल्ली की फ्लाइट लेकर रवाना हो गई है। जबकि भारतीय खिलाड़ी दो चरण में शहर से विदा हुए। कप्तान श्रेयस अय्यर और सूर्यांश ने चकेरी एयरपोर्ट से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी। वहीं, भारत ए टीम के गेंदबाजी कोच सुनील जोशी और खिलाड़ी अभिषेक पोरल ने लखनऊ एयरपोर्ट गए। टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजय कपूर ने बताया कि होटल से मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ियों को बुके देकर विदाई दी गई। होटल से निकलते वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों का अभिनंदन शहर के क्रिकेट प्रेमियों ने पूरे जोश में किया। तिरंगा लहराकर मेजबान और मेहमान टीम को क्रिकेट प्रेमियों ने विदा किया। इसी प्रकार एयरपोर्ट के पास भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों स्वागत क्रिकेट प्रेमियों ने किया।

    मेहमान टीम के खिलाड़ियों को भाया शहर का स्वागत

    आस्ट्रेलिया टीम के लोकल मैनेजर अश्विनी कोहली ने बताया कि मेहमान टीम के कई खिलाड़ी शहर के स्वागत से अभिभूत दिखे। खिलाड़ियों ने अनौपचारिक मैच में इस प्रकार के उत्साह को यादगार बताया। ऑस्ट्रेलिया टीम के कई खिलाड़ी जेड स्क्वायर में जाकर खरीदारी की।