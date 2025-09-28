IND A vs AUS A Series: कानपुर में इंडिया ए टीम ने किया जमकर अभ्यास, ये बल्लेबाज लगा रहे धाकड़ शाट

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर को भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच होने वाले पहले वनडे मैच के लिए भारतीय टीम ने अभ्यास शुरू कर दिया है। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जमकर अभ्यास किया। रवि बिश्नोई जैसे गेंदबाजों ने प्रियांश आर्य और रियान पराग जैसे बल्लेबाजों को गेंदबाजी की।

जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर को होने वाले भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए टीम के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने अभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय ए टीम के खिलाड़ियों ने न्यू प्लेयर पवेलियन साइड के तीन अभ्यास विकेट पर जमकर गेंदबाजी और बल्लेबाजी का अभ्यास किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेट पर सबसे पहले प्रियांश आर्य, रियान पराग और आयुष बड़ौनी के सामने गेंदबाज रवि बिश्नोई, प्रभसिमरन और सिमरन जीत सिंह गेंदबाजी की। रियान और प्रियांश आर्य ने नेट पर शॉर्ट पिच गेंद बड़े शॉट लगाएं। मैदान में आते ही सबसे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने थ्रोइंग और फिटनेस पर काम किया। इसके बाद आयुष, प्रियांशु, निशांत, सूर्यांश, अभिषेक पोरल ने जमकर बल्लेबाजी की।