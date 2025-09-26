Language
    IND A vs AUS A Series: 27 सितंबर को कानपुर आ जाएंगे भारत ए और आस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी, रामधुन से होगा स्वागत

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:08 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीज की तैयारी है। खिलाड़ी शनिवार से शहर पहुँचेंगे जिनका होटल लैंडमार्क में स्वागत होगा। टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है और क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। यूपीसीए वनडे सीरीज को आईपीएल जैसा बनाने के लिए डीजे और डिजिटल स्कोर बोर्ड लगाएगा।

    शनिवार को आस्ट्रेलिया और भारतीय टीम आ जाएगी।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 30 सितंबर से होने वाले भारत ए और आस्ट्रेलिया ए वनडे सीरीज के लिए मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ी शनिवार से शहर आने लगेंगे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चार दिवसीय सीरीज में भारत ए और आस्ट्रेलिया ए टीम के वनडे सीरीज में शामिल खिलाड़ी सड़क मार्ग से होते हुए होटल लैंडमार्क पहुचेंगे। जबकि भारतीय टीम दो चरणों में शहर आएगी।

    चार दिवसीय सीरीज में शामिल चार खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ लखनऊ से शहर आएगी। जबकि, कप्तान श्रेयस अय्यर सहित वनडे सीरीज में शामिल खिलाड़ी फ्लाइट के जरिये कानपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे।

    शुक्रवार को भारत ए और आस्ट्रेलिया ए सीरीज के टिकट खरीदने के लिए ग्रीन पार्क सहित शहर के सात स्थानों पर बने काउंटर पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे। टिकट काउंटर पर महिलाओं के साथ बच्चे और युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। टिकट हासिल करने के बाद सेल्फी लेने का क्रेज भी काउंटर पर युवाओं में खूब दिखा।

    ग्रीन पार्क में आफलाइन टिकट काउंटर से पहली टिकट ग्वालटोली निवासी शिवम और लाजपत नगर स्थित बाटू मोबाइल सेंटर पर पहली टिकट विवान ने खरीदी। टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने बताया कि आफलाइन और आनलाइन माध्यम से अभी तक करीब 3300 टिकट की बिक्री हो चुकी है। शहर के सभी सात काउंटर के खुलते ही दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा है।

    उन्होंने बताया कि मेजबान और मेहमान टीम के खिलाड़ियों का स्वागत होटल में परंपरागत तरीके से किया जाएगा। खिलाड़ियों के होटल में प्रवेश के समय रामधुन बजाई जाएगी और बुके के स्थान पर उन्हें रुद्राक्ष की माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा।

    अश्वनी कोहली और मनीष बने लोकल मैनेजर

    वनडे सीरीज के लिए उप्र क्रिकेट एसोसिएशन ने अश्वनी कोहली को आस्ट्रेलिया ए और मनीष मेहरोत्रा को भारत ए टीम का लोकल मैनेजर बनाया है। उनका साथ आलोक गुप्ता और सौरभ निभाएंगे। इसके साथ ही स्टेडियम आपरेशंस की जिम्मेदारी अनुभवी संजय तिवारी और हास्पिटैलिटी मैनेजर संजीव सिंह को बनाया गया है। वहीं, मीडिया कमेटी मैनेजर के रूप में मो. तालिब खान रहेंगे।

    वनडे में आइपीएल जैसा मजा

    वनडे सीरीज में क्रिकेट प्रेमियों को आइपीएल जैसा मजा देने के लिए यूपीसीए की ओर से आइपीएल की तरह स्टेडियम में डीजे प्लेटफार्म बनाया जाएगा। जहां पर हर चौके-छक्के पर फिल्मी गीतों पर दर्शक झूमेंगे। इसके साथ ही डिजिटल स्कोर बोर्ड लगाकर मैच का स्कोर प्रदर्शित किया जाएगा।

    भेंट की जाएगी रुद्राक्ष की माला

    भारत ए और आस्ट्रेलिया ए की टीम 27 सितंबर यानी शनिवार को शहर आ जाएगी। नवरात्र और दशहरे के भक्तिपूर्ण माहौल को देखते हुए रामधुन के बीच रुद्राक्ष की माला पहनाकर खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा। रामनामी पट्का दिया जाएगा। मैच की शुरुआत भी ग्रीन पार्क स्टेडियम में इंग्लैंड के लार्ड्स क्रिकेट मैदान की तरह घंटा बजाकर की जाएगी। इससे पहले भी भारत-बांग्लादेश टेस्ट मैच में भारतीय टीम का स्वागत होटल लैंडमार्क में रामधुन बजाकर किया गया था।

    होटल से ही रावण दहन देखेंगे खिलाड़ी, स्टेडियम में होगी आतिशबाजी

    यूपीसीए के टूर्नामेंट डायरेक्टर डा. संजय कपूर ने बताया कि मैच के दौरान नवरात्र और दशहरा पर्व पड़ रहा है, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। ऐसे में यूपीसीए के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर परंपरागत तरीके से टीमों के स्वागत का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि दशहरा पर्व के दौरान टीमों के लिए होटल के स्विमिंग पूल पर परेड रामलीला का रावण दहन देखने का प्रबंध भी किया जा रहा है। मैच के दौरान स्टेडियम में आतिशबाजी भी होगी।