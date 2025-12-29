IIT कानपुर में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने दी जान, हॉस्टल के कमरे में लटका मिला शव

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) में बायोलाजिकल इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र अजमेर निवासी 26 वर्षीय जय सिंह मीणा ने फंदा लगाकर जान दे दी।

लगातार स्वजन का फोन न उठाने पर घटना की जानकारी हुई।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा है।स्वजन के आने पर पोस्टमार्टम प्रक्रिया कराई जाएगी।

राजस्थान अजमेर के अवधपुरी निवासी गौरीशंकर मीणा के 26 वर्षीय बेटे जयसिंह आइआइटी में बायोलाजिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे। वह आइआइटी के हास्टल नंबर दो के कमरा नंबर 148 में रहते थे।

सोमवार को सुबह से स्वजन लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन जय सिंह का फोन नहीं उठ रहा था।अनहोनी की आशंका पर स्वजन ने उनके एक मित्र को फोन किया।लेकिन वह भी छुट्टी पर था।

जिसके बाद उसी दोस्त ने अन्य साथी को मामले की जानकारी दी।जिस पर अन्य छात्रों ने कमरे के बाहर पहुंच कर दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर छात्रों ने खिड़की से झांक कर देखा तो छात्र जय सिंह का शव एक पाइप के सहारे लटकता मिला।