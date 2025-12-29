IIT कानपुर में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने दी जान, हॉस्टल के कमरे में लटका मिला शव
कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र जयसिंह मीणा ने हॉस्टल नंबर दो में फंदा लगाकर आत्महत्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) में बायोलाजिकल इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र अजमेर निवासी 26 वर्षीय जय सिंह मीणा ने फंदा लगाकर जान दे दी।
लगातार स्वजन का फोन न उठाने पर घटना की जानकारी हुई।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा है।स्वजन के आने पर पोस्टमार्टम प्रक्रिया कराई जाएगी।
राजस्थान अजमेर के अवधपुरी निवासी गौरीशंकर मीणा के 26 वर्षीय बेटे जयसिंह आइआइटी में बायोलाजिकल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे। वह आइआइटी के हास्टल नंबर दो के कमरा नंबर 148 में रहते थे।
सोमवार को सुबह से स्वजन लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन जय सिंह का फोन नहीं उठ रहा था।अनहोनी की आशंका पर स्वजन ने उनके एक मित्र को फोन किया।लेकिन वह भी छुट्टी पर था।
जिसके बाद उसी दोस्त ने अन्य साथी को मामले की जानकारी दी।जिस पर अन्य छात्रों ने कमरे के बाहर पहुंच कर दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर छात्रों ने खिड़की से झांक कर देखा तो छात्र जय सिंह का शव एक पाइप के सहारे लटकता मिला।
उसने चादर के कपड़े से फंदा लगाया था। जिसके बाद आइआइटी प्रशासन को जानकारी दी गई। आइआइटी प्रशासन की सूचना पर कल्याणपुर पुलिस और फ़ारेंसिस टीम ने कमरे की जांच पड़ताल की। छात्र की नोट बुक के एक पेज में सारी एवरीवन लिखा पाया गया, जिसे जांच में शामिल किया गया है।
जिसके बाद छात्र के स्वजन को घटना की जानकारी दी गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा गया है।स्वजन मंगलवार को शहर पहुंचेंगे जिसके बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
आइआइटी चौकी प्रभारी शुभम पांडे ने बताया कि शव करीब 12 घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है।स्वजन को जानकारी दे दी गई है।उनके आने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
