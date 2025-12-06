IIT कानपुर के युवाओं को अधिक नौकरियां, 27 प्रतिशत बढ़े प्रस्ताव, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दे रहीं देश में मौका

जागरण संवाददाता, कानपुर। अमेरिकी टैरिफ व वीजा नियमों की सख्ती के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत में ही नौकरी के मौके दे रही हैं। आईआईटी कानपुर के प्लेसमेंट अभियान में कंपनियों के चयन का अंदाज बदला है। आईआईटी के युवाओं को इस बार 27 प्रतिशत अधिक प्रीप्लेसमेंटआफर ( पीपीओ) मिले हैं, जो सकारात्मक संकेत है।

प्लेसमेंट अभियान का पहला चरण 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। आईआईटी कानपुर प्रशासन ने प्लेसमेंट अभियान के शुरुआती परिणाम को बेहतर बताया है। कहा कि इससे अभी और बेहतरी की उम्मीद है। संस्थान की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण के शुरुआत में 672 नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक हैं।