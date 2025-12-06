IIT कानपुर के युवाओं को अधिक नौकरियां, 27 प्रतिशत बढ़े प्रस्ताव, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दे रहीं देश में मौका
आईआईटी कानपुर के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इस साल कैंपस प्लेसमेंट में 27% ज्यादा जॉब ऑफर आए हैं। मल्टीनेशनल कंपनियाँ अब देश में ही युवाओं को अवसर दे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। अमेरिकी टैरिफ व वीजा नियमों की सख्ती के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब भारत में ही नौकरी के मौके दे रही हैं। आईआईटी कानपुर के प्लेसमेंट अभियान में कंपनियों के चयन का अंदाज बदला है। आईआईटी के युवाओं को इस बार 27 प्रतिशत अधिक प्रीप्लेसमेंटआफर ( पीपीओ) मिले हैं, जो सकारात्मक संकेत है।
प्लेसमेंट अभियान का पहला चरण 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। आईआईटी कानपुर प्रशासन ने प्लेसमेंट अभियान के शुरुआती परिणाम को बेहतर बताया है। कहा कि इससे अभी और बेहतरी की उम्मीद है। संस्थान की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, पहले चरण के शुरुआत में 672 नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक हैं।
इस बार 253 प्री प्लेसमेंट आफर मिले हैं, जो पिछले साल 199 और वर्ष 2023-24 में 216 थे। बीते साल के मुकाबले 27 प्रतिशत अधिक प्रीप्लेसमेंट आफर मिल चुके हैं। इस साल अभी तक छात्रों को अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव कम मिले हैं। इसकी वजह अमेरिका के वीजा नियमों की सख्ती को माना जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव पाने वालों की संख्या कुल नौ है। पिछले साल अंतरराष्ट्रीय प्रस्ताव की संख्या 13 थी। अभियान की शुरुआत एक दिसंबर को हुई है। इसमें एसेंचर, ब्लैक राक, एचएसबीसी, एसएपी, एयरबस, पीडब्ल्यूसी सहित नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं।
