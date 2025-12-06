दक्षिण के फिल्म अभिनेता से भी दिल्ली के ठग ने ठगे चार करोड़, पुलिस आयुक्त से मिलकर बताई पीड़ा
दिल्ली में एक ठग ने दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता को चार करोड़ रुपये की ठगी का शिकार बनाया। अभिनेता ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली के ठग रवीन्द्र नाथ सोनी ने दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता सूरज जुमानी से भी चार करोड़ रुपये ठग लिए। शुक्रवार को अभिनेता ने पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलकर पीड़ा बताई। चेन्नई निवासी अभिनेता सूरज दुबई में भी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। ठग दुबई की बैंक में सेल्स मैनेजर था, तभी दोनों संपर्क में आए थे।
पुलिस के अनुसार, आरोपित ने साझेदारों के साथ मिलकर भारत, दुबई समेत देशों के 1000 से ज्यादा लोगों से 970 करोड़ रुपये ठगे हैं। उसके 12 से ज्यादा बैंक खातों में इसका लेनदेन मिलने की बात कही जा रही है। ठगी की रकम को यूएस में महिला समेत दो साझेदार क्रिप्टो में बदलते थे।
ठग ने दुबई में जब दो साल पहले ब्लूचिप टोकन कंपनी का उद्घाटन किया था, तब अभिनेता सोनू सूद, रेसलर खली को ब्रांड अंबेसडर बनाया था। पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपित ठगी की रकम हवाला के जरिये विभिन्न देशों में पहुंचाता था।दिल्ली के मालवीय विहार निवासी रवीन्द्र नाथ सोनी ने दुबई में 300 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपये ठगे। फिर उसने भारत, अमेरिका, मलेशिया, जापान, सऊदी अरब, कनाडा समेत कई देशों में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां ब्लूचिप के नाम पर खोली थीं और उन कंपनियों में निवेश करने पर 30 से 40 प्रतिशत तक लाभ दिलाने का वादा कर 1000 से ज्यादा लोगों से रुपये अपने खातों में ट्रांसफर कराए थे।
एक शिकायत पर दुबई पुलिस ने उसे जेल भेजा था। लगभग छह माह जेल में रहने के बाद वह वापस भारत आ गया था। यहां केरल, लखनऊ, अलीगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा के पानीपत, मुंबई समेत जिलों के तमाम लोगों को ठगा। उसने कानपुर के परेड निवासी अब्दुल करीम व दुबई की कंपनी में कार्यरत उनके बेटे तलहा करीम से ब्लूचिप कार्मिशल ब्रोकर एंड ब्लूचिप ग्रुप आफ कंपनीज में निवेश करने पर रकम दोगुणी होने का झांसा देकर 42,29,600 रुपये ठगे।
अब्दुल ने पांच जनवरी, 2025 को सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया तो आरोपित को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से एक दिसंबर को देहरादून के न्यूडिफेंस इन्क्लेवगेट के पास से गिरफ्तार कर अगले दिन जेल भेजा था। कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के अनुसार, आरोपित ठग ने दुबई में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से फोरेक्स ट्रेडिंग रिटर्न के नाम पर करोड़ों निवेश कराए और उसने लगभग 970 करोड़ की ठगी कर डाली। आरोपित के जेल जाने के बाद से कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं। अभिनेता सूरज उनसे शुक्रवार मिले हैं। उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ठग 2019 में अलीगढ़ के एक थाने से भी जेल भेजा गया था।
