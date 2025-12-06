दक्षिण के फिल्म अभिनेता से भी दिल्ली के ठग ने ठगे चार करोड़, पुलिस आयुक्त से मिलकर बताई पीड़ा

जागरण संवाददाता, कानपुर। दिल्ली के ठग रवीन्द्र नाथ सोनी ने दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता सूरज जुमानी से भी चार करोड़ रुपये ठग लिए। शुक्रवार को अभिनेता ने पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल से मिलकर पीड़ा बताई। चेन्नई निवासी अभिनेता सूरज दुबई में भी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। ठग दुबई की बैंक में सेल्स मैनेजर था, तभी दोनों संपर्क में आए थे।

पुलिस के अनुसार, आरोपित ने साझेदारों के साथ मिलकर भारत, दुबई समेत देशों के 1000 से ज्यादा लोगों से 970 करोड़ रुपये ठगे हैं। उसके 12 से ज्यादा बैंक खातों में इसका लेनदेन मिलने की बात कही जा रही है। ठगी की रकम को यूएस में महिला समेत दो साझेदार क्रिप्टो में बदलते थे।

ठग ने दुबई में जब दो साल पहले ब्लूचिप टोकन कंपनी का उद्घाटन किया था, तब अभिनेता सोनू सूद, रेसलर खली को ब्रांड अंबेसडर बनाया था। पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपित ठगी की रकम हवाला के जरिये विभिन्न देशों में पहुंचाता था।दिल्ली के मालवीय विहार निवासी रवीन्द्र नाथ सोनी ने दुबई में 300 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपये ठगे। फिर उसने भारत, अमेरिका, मलेशिया, जापान, सऊदी अरब, कनाडा समेत कई देशों में एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां ब्लूचिप के नाम पर खोली थीं और उन कंपनियों में निवेश करने पर 30 से 40 प्रतिशत तक लाभ दिलाने का वादा कर 1000 से ज्यादा लोगों से रुपये अपने खातों में ट्रांसफर कराए थे।

एक शिकायत पर दुबई पुलिस ने उसे जेल भेजा था। लगभग छह माह जेल में रहने के बाद वह वापस भारत आ गया था। यहां केरल, लखनऊ, अलीगढ़, नई दिल्ली, हरियाणा के पानीपत, मुंबई समेत जिलों के तमाम लोगों को ठगा। उसने कानपुर के परेड निवासी अब्दुल करीम व दुबई की कंपनी में कार्यरत उनके बेटे तलहा करीम से ब्लूचिप कार्मिशल ब्रोकर एंड ब्लूचिप ग्रुप आफ कंपनीज में निवेश करने पर रकम दोगुणी होने का झांसा देकर 42,29,600 रुपये ठगे।