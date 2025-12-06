Language
    वर्षों पहले छोड़ गईं पत्नियों को फिर याद आए पति, इनकी घर वापसी की कहानी है दिलचस्प

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:10 AM (IST)

    यह कहानी उन पतियों के बारे में है जिनकी पत्नियाँ उन्हें वर्षों पहले छोड़ गई थीं। समय बीतने के साथ, पत्नियों को अपने पतियों की याद आई और उन्होंने वापस ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, झांसी। बीडा (बुन्देलखण्डऔद्यौगिक विकास प्राधिकरण) में जमीन जानेकेबाद ग्रामीणों को मुआवजे में मिली मोटी रकम ने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी है। कहीं पति-पत्नी और परिवार में विवाद हो रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ते ही सालों पहले पति को छोड़कर जा चुकींपत्नियों को अब गलती का अहसास होने लगा है और वह “घर वापसीके लिए जोर-आजमाइश कर रही हैं।

     कुछ महिलाएं तो पति को छोड़कर प्रेमी के संग फुर्र हो गईं थीं, लेकिन अब उन्हें पुराना पति ही प्यारा लगने लगा है। थानों में ऐसे मामलों को लेकर आए दिन पंचायत हो रही है। इन्होंने कहा, कुछ मामले सामने आये हैं, जिनमें पड़ताल चल रही है। मुआवजे की रकम आने के बाद विवाद सामने आ रहे हैं।

    यह मामले सुर्खियों में

    मुआवजे में हिस्सेदारी नहीं मिलने पर पत्नी ने थाने में की शिकायत

     मामला जून 2025 का है। रक्सा के ग्राम पुनावली निवासी एक महिला ने बीडा के मुआवजे में हिस्सेदारी न मिलने पर पति के साथ रहने से इन्कार कर दिया। मामला थाने तक पहुँचा। ग्रामीण ने बताया जमीन बीडा में जाने पर परिवार को 35 लाख रुपये मुआवजा मिला थाइसके बाद पत्नी और उसके मायके वालों ने पैसों में हिस्सा मांगना शुरू कर दिया।

    पत्नी के पिता की ओर से 5 लाख रुपये व एक मकान की मांग की जा रही थी। ग्रामीण का आरोप है कि डेढ़ वर्ष से पत्नी मायके में है। वह कई बार बुला चुका, लेकिन वह लौटने को तैयार नहीं। इस कारण वह अपनी बेटी से भी नहीं मिल पा रहा है। पिछली बार ससुराल जाने पर वहां उसके साथ मारपीट भी की गई। अब पत्नी मुआवजे में से पैसा मांग रही है और पैसा न देने पर साथ रहने से मना कर रही है।

    पति को भिजवाया था जेल, 2 साल बाद लौटी पत्नी

    मामला सारमऊ गांव का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम सम्बन्ध हो गया था। 2 वर्ष पहले पत्नी ने पति के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया था। जेल से लौटने से पहले ही पत्नी दोनों बच्चों को लेकर प्रेमी संग चली गई थी और वह लगभग 60 वर्ष की उम्र में अकेले रह गये थे।

    जीवन से ऐसे निराश हुए कि एक मन्दिर में पुजारी बनकर रहने लगे। इसी बीच उनकी जमीन बीडा में आ गई और उनको मुआवजे के तौर पर 28 लाख रुपए मिले। इसकी जानकारी जैसे ही उनकी पत्नी को हुई तो वह बच्चों के साथ अचानक मन्दिर पहुंच गई और गलती मनाते हुए फिर से साथ रहने की कसमें खाकर पति को मनाने का प्रयास किया, लेकिन पति ने साथ रहने से मना कर दिया।

    35 लाख रुपये खाते में आते ही प्रेमी को छोड़कर वापस आई पत्नी

    एक महिला अपने छोटे-छोटे दो बच्चों को छोड़कर कई वर्ष से प्रेमी के साथ रह रही थी। पति को 35 लाख रुपये मुआवजा मिलने की जानकारी मिलने के बाद प्रेमी को छोड़कर वापस आ गई। यहां आते ही उसे पता चला कि पति ने 35 लाख रुपए से प्लॉट खरीद लिया है, जिससे वह भड़क गई और पति व बच्चों के साथ विवाद करने लगी। इस पर बच्चों ने अपनी मां पर मारपीट और सम्पत्ति कब्जाने की शिकायत थाने में की है।

     मुआवजे की रकम खाते में आते ही लड़ने लगे बेटे

    रक्सा थाना क्षेत्र के इमलिया गाँव के लगभग 95 वर्षीय किसान की 23 एकड़ जमीन बीडा में अधिगृहीत की गई है। इसके मुआवजे के रूप में उसे 2.85 करोड़ रुपये मिलने थे। पहली किश्त में 1.55 करोड़ खाते में पहुंचने के बाद रकम में हिस्सेदारी को लेकर चारों बेटों के बीच विवाद प्रारम्भ हो गया। दो बड़े बेटे बुजुर्ग पिता को अपने साथ ले गये, जबकि वृद्ध मां को छोटे बेटे के पास भेज दिया गया। इसके बाद बुजुर्ग मां ने इस बंटवारे से परेशान होकर रक्सा थाने में अपने बेटों के खिलाफ शिकायत की है।

    मुआवजे की रकम के लिए भिड़े ससुर-बहू

    रक्सा में रहने वाले एक व्यक्ति के खाते में मुआवजे की रकम आते ही ससुर और बहू में विवाद हो गया। बहू का आरोप है कि ससुर ने बीडा की जमीन बेचकर 18 लाख रुपये प्राप्त कर लिये। 9 लाख रुपये का प्लॉट उनके पति और देवर के नाम करा दिया गया, लेकिन बाकी पैसा देने से इन्कार कर रहे हैं और मांगने पर धमका रहे हैं। वहीं, ससुर का कहना है कि वह पहले ही 9 लाख रुपये बहू के परिवार को दे चुके हैं। अब बकाया पैसों को लेकर बहू और बेटा उनके साथ मारपीट कर रहे हैं।

    थाने में जो भी मामला आता है, उसमें अधिकारियों को जानकारी देकर मामले को सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाता है।

    -रुपेश कुमार रक्सा थानाध्यक्ष, झांसी