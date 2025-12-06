वर्षों पहले छोड़ गईं पत्नियों को फिर याद आए पति, इनकी घर वापसी की कहानी है दिलचस्प

जागरण संवाददाता, झांसी। बीडा (बुन्देलखण्डऔद्यौगिक विकास प्राधिकरण) में जमीन जानेकेबाद ग्रामीणों को मुआवजे में मिली मोटी रकम ने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी है। कहीं पति-पत्नी और परिवार में विवाद हो रहे हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ते ही सालों पहले पति को छोड़कर जा चुकींपत्नियों को अब गलती का अहसास होने लगा है और वह “घर वापसी” के लिए जोर-आजमाइश कर रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुछ महिलाएं तो पति को छोड़कर प्रेमी के संग फुर्र हो गईं थीं, लेकिन अब उन्हें पुराना पति ही प्यारा लगने लगा है। थानों में ऐसे मामलों को लेकर आए दिन पंचायत हो रही है। इन्होंने कहा, कुछ मामले सामने आये हैं, जिनमें पड़ताल चल रही है। मुआवजे की रकम आने के बाद विवाद सामने आ रहे हैं।

यह मामले सुर्खियों में मुआवजे में हिस्सेदारी नहीं मिलने पर पत्नी ने थाने में की शिकायत मामला जून 2025 का है। रक्सा के ग्राम पुनावली निवासी एक महिला ने बीडा के मुआवजे में हिस्सेदारी न मिलने पर पति के साथ रहने से इन्कार कर दिया। मामला थाने तक पहुँचा। ग्रामीण ने बताया जमीन बीडा में जाने पर परिवार को 35 लाख रुपये मुआवजा मिला था। इसके बाद पत्नी और उसके मायके वालों ने पैसों में हिस्सा मांगना शुरू कर दिया।

पत्नी के पिता की ओर से 5 लाख रुपये व एक मकान की मांग की जा रही थी। ग्रामीण का आरोप है कि डेढ़ वर्ष से पत्नी मायके में है। वह कई बार बुला चुका, लेकिन वह लौटने को तैयार नहीं। इस कारण वह अपनी बेटी से भी नहीं मिल पा रहा है। पिछली बार ससुराल जाने पर वहां उसके साथ मारपीट भी की गई। अब पत्नी मुआवजे में से पैसा मांग रही है और पैसा न देने पर साथ रहने से मना कर रही है।

पति को भिजवाया था जेल, 2 साल बाद लौटी पत्नी मामला सारमऊ गांव का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम सम्बन्ध हो गया था। 2 वर्ष पहले पत्नी ने पति के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया था। जेल से लौटने से पहले ही पत्नी दोनों बच्चों को लेकर प्रेमी संग चली गई थी और वह लगभग 60 वर्ष की उम्र में अकेले रह गये थे।

जीवन से ऐसे निराश हुए कि एक मन्दिर में पुजारी बनकर रहने लगे। इसी बीच उनकी जमीन बीडा में आ गई और उनको मुआवजे के तौर पर 28 लाख रुपए मिले। इसकी जानकारी जैसे ही उनकी पत्नी को हुई तो वह बच्चों के साथ अचानक मन्दिर पहुंच गई और गलती मनाते हुए फिर से साथ रहने की कसमें खाकर पति को मनाने का प्रयास किया, लेकिन पति ने साथ रहने से मना कर दिया।

35 लाख रुपये खाते में आते ही प्रेमी को छोड़कर वापस आई पत्नी एक महिला अपने छोटे-छोटे दो बच्चों को छोड़कर कई वर्ष से प्रेमी के साथ रह रही थी। पति को 35 लाख रुपये मुआवजा मिलने की जानकारी मिलने के बाद प्रेमी को छोड़कर वापस आ गई। यहां आते ही उसे पता चला कि पति ने 35 लाख रुपए से प्लॉट खरीद लिया है, जिससे वह भड़क गई और पति व बच्चों के साथ विवाद करने लगी। इस पर बच्चों ने अपनी मां पर मारपीट और सम्पत्ति कब्जाने की शिकायत थाने में की है।