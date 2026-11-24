जागरण संवाददाता, कानपुर। अब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिये केवल धरती की सतह ही नहीं, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता, जलस्रोतों की स्थिति, नदियों में बदलाव और पेड़-पौधों की सेहत का भी पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए आईआईटी ने बेंगलुरु की स्पेस टेक्नोलाजी कंपनी पिक्सल से हाथ मिलाया है। दोनों संस्थान हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और भू-स्थानिक तकनीक के क्षेत्र में मिलकर शोध करेंगे। इस संबंध में दोनों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हुआ है।



इस साझेदारी के तहत सैटेलाइट से मिलने वाले आंकड़ों का अधिक सटीक विश्लेषण करने के लिए नए रिमोट सेंसिंग माडल और एआइ आधारित एल्गोरिदम विकसित किए जाएंगे। इन तकनीकों का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और धरती की सतह पर होने वाले सूक्ष्म बदलावों की निगरानी में किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य शोध को प्रयोगशालाओं से निकालकर वास्तविक समस्याओं के समाधान में उपयोग करना है।

आईआईटी के प्रो. राजीव सिन्हा के अनुसार, संस्थान में हाई रिजोल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में पहले से शोध चल रहा है। पिक्सल के साथ साझेदारी से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में नए भू-स्थानिक आंकड़ों और उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ेंगी।

इस समझौते के तहत पिक्सल की ओर से आईआईटी को चुनिंदा हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा और साफ्टवेयर टूल उपलब्ध कराए जाएंगे। दोनों संस्थाएं मिलकर शोध परियोजनाओं, शोध प्रकाशनों और तकनीकी कार्यशालाओं पर काम करेंगे। विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे और कुछ अकादमिक परियोजनाओं का संयुक्त पर्यवेक्षण भी किया जाएगा।