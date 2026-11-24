जागरण संवाददाता, कानपुर। सहालग के सीजन में अमूल मक्खन की किल्लत ने आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। शहर की किराना दुकानों पर 100 ग्राम का पैक आसानी से नहीं मिल रहा है। एक दुकान से दूसरी दुकान तक चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को मक्खन नहीं मिल पा रहा। हालात यह हैं कि कानपुर समेत आसपास के 14 जिलों में आपूर्ति के लिए रखे जाने वाले गोदामों का बफर स्टाक खत्म है। अब प्लांट से माल पहुंचते ही उसे सीधे बाजार में भेजा जा रहा है।

स्थानीय किराना दुकानदारों का दावा है कि मांग के मुकाबले महज 25 प्रतिशत आपूर्ति हो रही है। वहीं, वितरण से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कंपनी कुल मांग का 50 से 60 प्रतिशत ही पूरा कर पा रही है। सबसे अधिक संकट 100 ग्राम के कंज्यूमर पैक पर है। शादियों के सीजन में होटल, रेस्टोरेंट और कैटरर्स की मांग को देखते हुए 500 ग्राम और बल्क पैक की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। आमतौर पर घरों में प्रयोग होने वाला छोटू पैक भी दुकानों से लगभग गायब है।

शहर में अमूल बटर बेचने वाली एक दर्जन से अधिक एजेंसी हैं। जहां से फुटकर बाजार में माल भेजा जाता है। वितरण नेटवर्क से जुड़े लोगों के अनुसार, कानपुर से फतेहपुर, बांदा और रायबरेली समेत आसपास के 14 जिलों में अमूल मक्खन की आपूर्ति होती है। इन जिलों में हर महीने औसतन 90 से 95 टन मक्खन की मांग रहती है। इसमें अकेले कानपुर की हिस्सेदारी 60 से 70 टन के आसपास है।

मांग के मुकाबले उत्पादन और आपूर्ति कम होने से स्थानीय गोदामों में अतिरिक्त स्टाक रखने की स्थिति भी नहीं बन पा रही है। माल कम पहुंचने से अब उन कंपनियों ने बाजार में सक्रियता बढ़ा दी है जो अमूल ब्रांड की मजबूत स्थिति के कारण अपना माल मुश्किल से बेच रही थीं। जानकारों के मुताबिक यह स्थिति अकेले कानपुर की नहीं है, बल्कि प्रदेश और देश के कुछ हिस्सों में यही हाल है।



मक्खन की किल्लत के पीछे मौसमी बदलाव को भी प्रमुख वजह बताया जा रहा है। दुधारू पशुओं के दूध में फैट (वसा) की मात्रा प्रभावित होने से मक्खन का उत्पादन घटा है। वहीं, रोजाना इस्तेमाल होने वाले पैकेट दूध की आपूर्ति बनाए रखना भी कंपनी की प्राथमिकता है।