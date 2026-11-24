संवाद सहयोगी, महाराजपुर(कानपुर)। कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में जंगली जानवर के हमले से दहशत फैल गई। ग्रामीणों को गंगा कटरी से जुड़े इलाके में एक जंगली जानवर दिखाई दिया। जब खेत में जानवर को घेरने की कोशिश की तो वह अचानक उन पर हमला कर भाग निकला। हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए।

महाराजपुर के करनखेड़ा गांव में मंगलवार को खेतों में मौजूद लोगों को एक जंगली जानवर दिखा। तेंदुआ तो कोई लकड़बग्घा बता रहा है। लोगों ने खेत में जानवर को घेरा तो वो लोगों के ऊपर हमला करते हुए फरार हो गया।

आधा दर्जन लोग जानवर के हमले से घायल हुए हैं। सूचना पर पुलिस व वन विभाग की टीम जानवर की तलाश में सर्च अभियान चला रही है। लोगों को सावधान व सतर्क रहने के लिए कहा गया गया है। महाराजपुर में ड्योढ़ीघाट के नजदीक गंगा कटरी से जुड़े गांव करनखेड़ा में मंगलवार दोपहर खेतों में काम करने वाले लोगों को एक जंगली जानवर दिखा। किसी ने तेंदुआ तो कुछ लोगों ने लकड़बग्घा होने का शोर मचाया। गेंदा के खेत में जानवर के छुपे होने की जानकारी पर लोगों ने चारो तरफ से लाठी - डंडे व भाले लेकर घेर लिया।

भागने के दौरान जानवर लोगों पर हमलावर हो गया और जो सामने आया उसको घायल करता गया। इस दौरान लोगों के बीच खेत में भगदड़ मच गई। सबसे पहले जानवर ने करनखेड़ा के रामकेश को घायल किया। इसके बाद खेत में काम

कर रहे मदारपुर के मोहित को घायल किया।

घायलों में हरिराम, साहिल , बुद्धि, रवि और रमेश भी हैं। ग्रामीणों की सूचना पर महाराजपुर पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की निशानदेही पर खेतों में जानवर की तलाश में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जानवर कहीं अभी तक दिखा नहीं।