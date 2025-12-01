Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IIT Kanpur में इंटर्नशिप करेंगे CSJMU के छात्र, दोनों संस्थानों के बीच हुआ एमओयू

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:09 PM (IST)

    सीएसजेएमयू के छात्रों को अब आईआईटी कानपुर में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। दोनों संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस इंटर्नशिप से छात्रों को अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त होगा, साथ ही नवीनतम तकनीकों से परिचित होने का मौका मिलेगा। यह समझौता शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को भी बढ़ावा देगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता , कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (यूआइईटी) के छात्र-छात्राएं अब आइआइटी कानपुर में इंटर्नशिप कर सकेंगे। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के शोध कार्यों का निर्देशन भी आइआइटी कानपुर के शिक्षक करेंगे। इस सिलसिले में सोमवार को सीएसजेएमयू और आइआइटी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    सीएसजेएमयू की डीन अकादमिक प्रो. ब्रष्टि मित्रा और आइआइटी कानपुर के डीन अकादमिक प्रो. अशोक डे ने सोमवार को आइआइटी कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रो. मित्रा ने बताया कि यह साझेदारी मुख्य रूप से शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान भागीदारी और छात्रों के आदान-प्रदान पर केंद्रित है जिसमें मुख्य भूमिका आइआइटी कानपुर के रसायन इंजीनियरिंग विभाग और यूआइईटी की है। यूआइईटी के द्वितीय और तृतीय वर्ष के मेधावी छात्र - छात्राओं को आइआइटी कानपुर में ग्रीष्मकालीन अनुसंधान इंटर्नशिप का मौका मिल सकेगा।

     

    इसके अलावा जो छात्र-छात्राएं अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल होंगे उनकी संयुक्त शोध परियोजनाओं में आइआइटी के विज्ञानी सह-पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेगें। इससे शोध कार्यों को समय- समय पर सही दिशा देने के लिए निर्देशन मिल सकेगा। आइआइटी के वरिष्ठ विज्ञानियों के व्याख्यान और मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। समझौता ज्ञापन के अवसर पर आइआइटी के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो. नितिन कैसथा और सीएसजेएमयू के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग प्रमुख डा. अभिषेक कुमार चंद्रा, डा. अरुण कुमार गुप्ता मौजूद रहे।