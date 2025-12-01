IIT Kanpur में इंटर्नशिप करेंगे CSJMU के छात्र, दोनों संस्थानों के बीच हुआ एमओयू

जागरण संवाददाता , कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (यूआइईटी) के छात्र-छात्राएं अब आइआइटी कानपुर में इंटर्नशिप कर सकेंगे। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं के शोध कार्यों का निर्देशन भी आइआइटी कानपुर के शिक्षक करेंगे। इस सिलसिले में सोमवार को सीएसजेएमयू और आइआइटी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।

सीएसजेएमयू की डीन अकादमिक प्रो. ब्रष्टि मित्रा और आइआइटी कानपुर के डीन अकादमिक प्रो. अशोक डे ने सोमवार को आइआइटी कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रो. मित्रा ने बताया कि यह साझेदारी मुख्य रूप से शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान भागीदारी और छात्रों के आदान-प्रदान पर केंद्रित है जिसमें मुख्य भूमिका आइआइटी कानपुर के रसायन इंजीनियरिंग विभाग और यूआइईटी की है। यूआइईटी के द्वितीय और तृतीय वर्ष के मेधावी छात्र - छात्राओं को आइआइटी कानपुर में ग्रीष्मकालीन अनुसंधान इंटर्नशिप का मौका मिल सकेगा।