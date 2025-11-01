आइआइटी का 66 वां स्थापना दिवस आज, पूर्व छात्रों का होगा सम्मान

जागरण संवाददाता, कानपुर। आईआईटी कानपुर का 66वां स्थापना दिवस रविवार को दोपहर ढाई बजे से शुरू होगा। समारोह का मुख्य अतिथि आइआइटी रोपड़ और आइआइटी गोवा के बोर्ड आफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन आदिल जैनुलभाई को बनाया गया है। वह क्वालिटी कौंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे हैं।

समारोह में आइआइटी के 21 पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार व पूर्व आइएएस अवनीश अवस्थी भी शामिल हैं।



आइआइटी के स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने कहा कि स्थापना दिवस आइआइटी कानपुर की शैक्षणिक उत्कृष्टता और सामाजिक प्रभाव की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नवाचार की हमारी धरोहर का उत्सव मनाने और मानवता को निरंतर ज्ञान का लाभ पहुंचाने वाले दृष्टिकोण को पुष्ट करने का अवसर है।

स्थापना दिवस समारोह में विशिष्ट सेवा सम्मान, विशिष्ट एल्युमिनाइ अवार्ड और यंग एल्युमिनाइ अवार्ड से पूर्व छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वालों में प्रो. वेंकटेश सुंदर्शन- कैलीफोर्निया यूनिवर्सिटी , प्रो. अरिजीत बोस - राड आइजलैंड यूनिवर्सिटी , डा. रेमा पद्मन - कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, डा. दीपक नरूला- संस्थापक मेटाएक्सेप्चियल मैनेजमेंट, प्रो. ऋषिकेश टी कृष्णन -आइआइएम बेंगलुरू , मनीष चंद्रा संस्थापक पोशमार्क , डा. नरेश चंद गुप्ता - संस्थापक एक्यूरैकैप कंसल्टेंसी सर्विसेस, ऋषि कपूर- वाइस चैयरमैन इंवेस्टकार्प, अंबुज कुमार संस्थापक फोरटैनिक्स एंड सिंबयिन , प्रो. अमित अग्रवाल- आइआइटी बांबे को विशिष्ट एल्युमिनाइ अवार्ड दिया जाएगा।