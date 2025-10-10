IIT Kanpur में अंतराग्नि...जानिए इस बार क्या है खास

जागरण संवाददाता, कानपुर। आइआइटी के वार्षिक उत्सव अंतराग्नि का शुभारंभ गुरुवार से हो चुका है। कला, संस्कृति और कल्पना की सीमाओं के पार के इस उत्सव में रचनात्मकता, युवा शक्ति और सांस्कृतिक उत्कृष्टता का संगम देखने को मिल रहा। नौ से 12 अक्टूबर तक चलने वाले हीरक जयंती संस्करण (डायमंड जुबली इडिसन) वर्ष में 60 वर्षों की ज्योति, कला और विकास का भव्य उत्सव मनाया जा रहा।

आइआइटी के शिवानी केंद्र के साहित्य महोत्सव अक्षर में साहित्य व रचनात्मक का मेल हो रहा। हर वर्ष की तरह, अंतराग्नि प्रोनाइट्स बालीवुड, ईडीएम, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत की अविस्मरणीय प्रस्तुतियों से परिसर को प्रकाशोल्लासित कर रहा। विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, बादशाह, ऋत्विज, जावेद अली जैसे दिग्गजों और प्यूर्टो रिको से लेकर बुल्गारिया तक के अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की प्रस्तुति का साक्षी बन चुका यह भव्य मंच अपने हीरक जयंती समारोह में इस अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए तैयार है।

पहले दिन कुछ ऐसा रहा कार्यक्रम

प्रेमचंद और कैफी आजमी की साहित्यिक विरासत की छांव और लोकसंगीत से लेकर राक व फ्यूजन म्यूजिक के जोश से भरा आइआइटी कानपुर का सांस्कृतिक उत्सव ‘अंतराग्नि’ गुरुवार को शुरू हो गया। चार दिवसीय आयोजन के साथ आइआइटी के साहित्य उत्सव अक्षर-2025 का भी आगाज हुआ है। उद्धाटन समारोह के बाद प्रेमचंद और कैफी आजमी पर केंद्रित कार्यक्रमों ने साहित्यिक अभिरुचियों की श्रेष्ठता का अहसास कराया तो देर शाम टैलेंट फिएस्टा के साथ समारोह की रात और रंगीन हो उठी, जिसमें फ्लूट बाक्सर्स ने बांसुरी और बीट बाक्सिंग के अनूठापन पेश किया। पाप सिंगर रजत ने “ग्रूव सूथ” से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई तो आधी रात में अंतराग्नि के प्रसिद्ध फैशन शो ऋतंभरा की शुरुआत हुई जिसमें फैशन के नए अंदाज का जलवा देखने को मिला।

आइआइटी की अंतराग्नि के साथ ही साहित्यिक आयोजन अक्षर भी शुरू हुआ है। दोनों के फ्यूजन की सराहना आइआइटी के कार्यवाहक निदेशक प्रो. जीतेंद्र के.बेरा ने उद्धाटन समारोह में की। उन्होंने कहा कि ‘अंतराग्नि’ के मूल स्वरूप को बचाकर रखना होगा। अंतराग्नि आज अपने 60वें साल में प्रवेश कर गया है। आइआइटी के आउटरीच आडीटोरियम में समारोह का आयोजन ‘शिवानी सेंटर’, ‘राजभाषा प्रकोष्ठ’, ‘गाथा’ और ‘हिंदी साहित्य सभा’ के सहयोग से किया गया। राजभाषा प्रकोष्ठ के प्रोफेसर-इंचार्ज प्रो. संतोष कुमार मिश्र और 'अक्षर' महोत्सव के संयोजक, प्रो.अर्क वर्मा ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के छात्रों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है।

पहले दिन की शाम ढलते ही “राक नाइट” में ‘रागा मैजिक बैंड’ ने बालीवुड, रेट्रो और राक म्यूजिक की दमदार प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। ग्रुप ने एक के बाद एक बालीवुड हिट्स “हम तेरे प्यार में,” “छोड़ दो आंचल,” “ओ हसीना ज़ुल्फ़ोंवाली,” “मेरी यू,” और “ओम शांति ओम” जैसे गीत सुनाए। फैशन शो ऋतंभरा प्रीमियर्स में छह शिक्षण संस्थानों की टीम को फाइनल के लिए चुना गया है।

महादेव की तरह वाराणसी के लोगों में रच-बस गए प्रेमचंद

अक्ष्रर-2025 के तहत प्रेमचंद और बनारस पर आयोजित व्याख्यान में साहित्यकार व्योमेश शुक्ला ने कहा कि वाराणसी में प्रेमचंद इस तरह से स्थापित हो गए हैं जैसे लोगों के मन में महादेव बसते हैं। लमही के उनके घर के पास प्रेमचंदेश्वर महादेव मंदिर बन गया है। हिमांशु बाजपेयी और प्रज्ञा शर्मा की “दास्तान-ए-कैफ़ी आज़मी” ने उर्दू कवि कैफ़ी आज़मी के जीवन और उनकी रचनात्मक यात्रा का परिचय कराया। “स्वर संध्या” में प्रसिद्ध ग़ज़ल गायक मोहम्मद वकील ने पहले गणपति वंदना और बाद में गजलों व गीतों से सभी का मनमोह लिया। साहित्यिक आयोजनों के पहले दिन का समापन प्रतिष्ठित गायिका पल्लबि पुरकायस्थ की संगीतमय प्रस्तुति से हुआ।



ये शेष कार्यक्रम बचे 10 अक्टूबर

-ओपन माइक : जयशंकर प्रसाद की कृति 'कामायनी' का नाट्य रूपांतरण वाराणसी के रूपवाणी समूह द्वारा किया जाएगा। ईशा चक्रवर्ती एंड ग्रुप द्वारा सुरसरिता और यूसुफ निजामी एंड ग्रुप द्वारा पारंपरिक महफिल-ए-कव्वाली सजेगी।

-विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य वार्ता होगी।

-ईडीएम नाइट आकर्षण का केंद्र रहेगा।

11 अक्टूबर

-एस्टाम्पी फाइनल (समूह नृत्य) और सिंक्रोनिसिटी (राक बैंड प्रतियोगिता) होगी।

-कल्पना से करुणा तक नामक साहित्यिक और बौद्धिक चर्चा में डा. आलोक बाजपेयी, डा. मधु सहगल और आनंद कक्कड़ जैसे प्रबुद्धजन शामिल होंगे।

-सिनेमा और यथार्थवाद पर एक पैनल चर्चा होगी जिसमें पंचायत के बनराकस दुर्गेश कुमार, छिछोरे के बेवड़ा सहर्ष शुक्ला और प्रसिद्ध लेखिका भावना मिश्रा शामिल होंगी।

-महाकवि सम्मेलन और मुशायरा, काव्यांजलि और पोएट्री स्लैम प्रस्तुत किए जाएंगे। कवि सम्मेलन में नरेश सक्सेना, बालमोहन पांडे, अज़हर इक़बाल, अमृतांशु शर्मा, सान्या राय, व्योमेश शुक्ल, विश्वनाथ तिवारी शामिल होंगे।